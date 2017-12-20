В Волгограде зажгли главную новогоднюю ёлку

Источник: РИАЦ

Сегодня, 20 декабря, в Волгограде на площади Павших борцов зажглась иллюминация главной елки города. Новогодняя красавица стоит на площади не одна. Компанию ей составляют две светодиодные композиции: гигантская елочная игрушка и новинка сезона — двухметровые светящиеся сапоги Деда Мороза со скамейки между ними.

Новая композиция в виде установлена сегодня на главной площади города. Предполагается, что здесь волгоградцы смогут сделать красивые новогодние снимки.

Резиденция самого Деда Мороза устроена рядом — в Комсомольском саду. Здесь смонтированы не менее яркие чем сапоги трон новогоднего волшебника и композиции в виде подушки, на которой сидит кот, и коробок с подарками.

Еще одна необычная композиция — 12-метровая светодиодная ель, созданная из больших золотых и серебряных шаров, увенчанная светодиодной рождественской звездой установлена на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина.