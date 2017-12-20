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19:25 (мск), источник: БЕЛТА

Рынок труда Беларуси испытывает дефицит медиков и водителей

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок труда Беларуси испытывает дефицит медиков и водителей. Об этом свидетельствует анализ спроса и предложения по востребованным профессиям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

По данным общереспубликанского банка вакансий, наиболее востребованными у нанимателей в целом по республике являются: медицинская сестра (2446 вакансий), врач (2269 вакансий), водитель автомобиля (2164 вакансии).

«Количество вакансий для врача в 90 раз превышает численность зарегистрированных безработных, имеющих данную специальность, для медицинских сестер — в 54,4 раза, для водителей автомобиля — более чем в 3 раза», — отметил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

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Наряду с ними востребованными со стороны нанимателей являются такие специалисты (служащие), как фельдшеры-лаборанты (количество вакансий в 371 раз превышает численность зарегистрированных безработных), ветеринарные врачи (в 126 раз), зоотехники и главные зоотехники (в 30,8 раза), педагоги дополнительного образования (12,1 раза), лесники (8,8 раза), воспитатели дошкольного образования (4,5 раза), инженеры (3,3 раза), мастера (в 2,4 раза).

Среди рабочих профессий высока потребность в швеях (количество вакансий в 8 раз превышает численность безработных), каменщиках (4,4 раза), бетонщиках (4 раза), поварах (3,5 раза), малярах (2,8 раза), электрогазосварщиках (2,5 раза), электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования (почти 2 раза), продавцах (1,6 раза).

«Однако наибольшим спросом среди безработных пользуются вакансии, предназначенные для неквалифицированной рабочей силы. На одну вакансию уборщика территорий приходится 4,4 безработных, дворника — 4,3, грузчика — 3, подсобного рабочего — 2,5, рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений — 2,4, уборщика помещений — 1,5 безработных, — добавил Олег Токун.

В банке отсутствуют вакансии по следующим профессиям и специальностям: матрос-спасатель (22 безработных), обрубщик сучьев (9), биолог (7), контролер энергоснабжающей организации (7), съемщик-укладчик (7), оператор механизированных и автоматизированных складов (6), пробоотборщик (6), машинист автомобилеразгрузчика (6), паспортист (4). За январь-ноябрь 2017 года отмечено более 10 млн обращений к банку вакансий — преимущественно со стороны соискателей. При этом наибольшее количество запросов нанимателей связано с профессиями и специальностями инженера, бухгалтера, экономиста, водителя автомобиля, подсобного рабочего, секретаря — от 1,3 до 3,6 тыс. обращений.

Соискатели в большинстве случаев интересовались наличием вакансий водителя автомобиля (140 тыс.), бухгалтера (почти 120 тыс.), инженера (около 112 тыс.), юрисконсульта (почти 72,8 тыс.), экономиста (более 72,3 тыс.) и другими.

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