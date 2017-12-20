Компьютер научили распознавать обман в суде
Американские разработчики создали систему искусственного интеллекта DARE, которая может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу.
Американские разработчики создали систему искусственного интеллекта DARE, которая может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу.
Тестирование показало, что программа справляется с этой задачей лучше людей — компьютер угадывал ложь в 90 процентах случаев. Программа будет представлена на конференции по искусственному интеллекту AAAI-18, описание принципов ее работы можно найти в препринте на ArXiv.org.
Человек в повседневной жизни достаточно плохо распознает обман. Исследования показывают, что в среднем только в 54 случаях неподготовленные испытуемые могут правильно определить, честны ли с ними другие участники эксперимента. Тем не менее, ложь выдают разные признаки — это не только изменение физиологических показателей организма (учащенное сердцебиение или потоотделение), но и внешние характеристики.
Современные системы машинного обучения имеют большой потенциал для распознавания обмана. Во многом это связано с тем, что компьютер обучается на большом массиве данных, и это позволяет ему замечать мелкие детали, на которые человек просто не обратит внимания. Поэтому исследователи из Мэрилендского университета и Дартмутского колледжа создали специальный
В основе работы DARE лежит несколько существующих и предварительно обученных классификаторов и моделей. Для тренировки алгоритма также использовалась база данных, содержавшая 121 видеоролик с инсценировкой судебного процесса. Система отслеживала изменения в выражении лица, голосе и речи. Принцип работы программы показан на картинке ниже.
Разработчики оценивали работу DARE, показывая ей видео с актерами, которые либо врали, либо говорили правду. В ходе перекрестной проверки максимальная точность алгоритма составила 92 процента (для людей она составила 81 процент).
Опираясь только на изменение выражения лица (без остального контекста), DARE угадывала обман в 87 процентах случаев.
Прототип похожей программы с использованием той же самой базы данных был создан еще в 2015 году. Она была представлена на конференции International Conference on Multimodal Interaction, посвященной взаимодействию человека и машины.
Тестирование показало, что программа достигает 75 процентов точности. Однако авторы и новой, и предыдущей работы указывают на одно ограничение — системы опираются на инсценированные судебные процессы. В реальной жизни подсудимые могут лгать гораздо лучше, так как их мотивация радикально отличается от мотивации человека, участвующего в эксперименте.
Кристина Уласович.