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20:15 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске нашли без вести пропавшего мужчину

В Уральске мужчину, который числился в розыске как без вести пропавший, нашли гвардейцы, передает портал «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс», по улице Жукова, около дома № 13 возле гаражей внимание военнослужащих привлек мужчина. Он был в нетрезвом состоянии и нарушал общественный порядок.

«Патруль доставил задержанного в ближайший участок полиции для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что мужчина, проживающий по улице Тайманова длительное время находится в розыске как без вести пропавший», — пояснили в пресс-службе РгК «Батыс».

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