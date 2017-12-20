В Уральске нашли без вести пропавшего мужчину
В Уральске мужчину, который числился в розыске как без вести пропавший, нашли гвардейцы, передает портал «Мой ГОРОД».
В Уральске мужчину, который числился в розыске как без вести пропавший, нашли гвардейцы, передает портал «Мой ГОРОД».
Как сообщили в
«Патруль доставил задержанного в ближайший участок полиции для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что мужчина, проживающий по улице Тайманова длительное время находится в розыске как без вести пропавший», — пояснили в