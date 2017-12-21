Хореографическое училище Воронежа почтит память балерины, разбившейся в авиакатастрофе в Сочи

23 декабря в столице Черноземья почтят память Лилии Пырьевой, погибшей год назад в авиакатастрофе в Сочи. Наша 19-летняя землячка, выпускница хореографического училища, летела в составе балетной труппы прославленного ансамбля имени Александрова на базу Хмеймим в Сирии. 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем.

В эту субботу воспитанники Воронежского хореографического училища дадут концерт, посвященный памяти Лилии и других артистов и военных, погибших в Сочи. На него собираются прийти родители балерины.

Памятный концерт пройдет в ДК Шинников, начало в 12.00, вход свободный.