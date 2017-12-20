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21:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В столице Беларуси уже продают живые елки в рассрочку

К новому году минчанам привезли елки из Дании и продают их в 10 раз дороже отечественных.

Источник: Комсомольская правда
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Предновогодний ажиотаж набирает свои обороты. И, если рассмотреть предложения продавцов, становится непонятным на кого рассчитаны цены… Например, сразу несколько популярных интернет-магазинов привезли в Беларусь датские живые ели. Красивые, пушистые и высокие, если верить картинкам в сети.

Минимальная высота датских елок — от 1,4 метра, а стоимость — от 99 рублей. Это, если экономить, но, если потолки позволяют, можно взять и самую большую лесную красавицу из Датского Королевства высотой 2,5 — 3 метра за 349 рублей.

Есть хорошая новость! Ёлки можно купить в рассрочку, внеся первоначальный взнос. В одних магазинах рассрочка до года, в других и вовсе на 15 месяцев. То есть вы уже отметите другой Новый год, а все еще будет платить за прошлогоднюю елку…

Кроме заморской красавицы в интернет-магазине предложили установку елки за 10 рублей и, если надо, даже январскую утилизацию тоже за 10 рублей.

Но, можно отправиться и на обычный елочный базар с приятным ценником от 8 до 30 рублей.

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