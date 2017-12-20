В столице Беларуси уже продают живые елки в рассрочку

Источник: Комсомольская правда

Читайте также Главный Дед Мороз Беларуси проедет по проспекту Независимости на тракторе

Предновогодний ажиотаж набирает свои обороты. И, если рассмотреть предложения продавцов, становится непонятным на кого рассчитаны цены… Например, сразу несколько популярных интернет-магазинов привезли в Беларусь датские живые ели. Красивые, пушистые и высокие, если верить картинкам в сети.

Минимальная высота датских елок — от 1,4 метра, а стоимость — от 99 рублей. Это, если экономить, но, если потолки позволяют, можно взять и самую большую лесную красавицу из Датского Королевства высотой 2,5 — 3 метра за 349 рублей.

Есть хорошая новость! Ёлки можно купить в рассрочку, внеся первоначальный взнос. В одних магазинах рассрочка до года, в других и вовсе на 15 месяцев. То есть вы уже отметите другой Новый год, а все еще будет платить за прошлогоднюю елку…

Кроме заморской красавицы в интернет-магазине предложили установку елки за 10 рублей и, если надо, даже январскую утилизацию тоже за 10 рублей.