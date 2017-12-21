Учитель в Ярославле написал «Не готов» на лбу подростка с инвалидностью

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора частной ярославской школы после того как педагог написала «Не готов» на лбу 14-летнего подростка с инвалидностью, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

«По результатам проверки прокуратурой Кировского района Ярославля в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (“Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод”), которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на уроке русского языка в октябре 2017 года.

Одноклассники при этом удерживали мальчика, чтобы он не вырвался. После этого мать ученика написала заявление в правоохранительные органы и перевела сына в другую школу.

«Свой поступок педагог мотивировала тем, что парень в течение длительного времени не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе, периодически срывал учебные занятия, мешал учителю вести урок, отказывался предоставить дневник и так далее», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что направили в органы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних соответствующую информацию.