Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января
В 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне.
В 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне.
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Появление среди жителей Беларуси больных гриппом ожидается в конце января — начале февраля следующего года, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Беларуси Инну Карабан.
В настоящее время, по информации эпидемиологов, в республике уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне, который не считается эпидемическим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он на 4% ниже.
По словам Карабан, пока в стране фиксируются случаи заболевания гражданами негриппозными вирусами.
Белорусские эпидемиологи прогнозируют, что увеличение заболеваемости гриппом произойдет в конце января — начале февраля следующего года.
Как отметила Карабан, в 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне — в связи с тем, что к настоящему времени уже более 40% населения привито от этой болезни.