Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Ученые рассказали об опасности фруктового сока для детей
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Названы самые хайповые вещи года
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
23:27 (мск), источник: Sputnik.by

Медики: грипп атакует белорусов уже в конце января

В 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Появление среди жителей Беларуси больных гриппом ожидается в конце января — начале февраля следующего года, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Беларуси Инну Карабан.

В настоящее время, по информации эпидемиологов, в республике уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне, который не считается эпидемическим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он на 4% ниже.

По словам Карабан, пока в стране фиксируются случаи заболевания гражданами негриппозными вирусами.

Белорусские эпидемиологи прогнозируют, что увеличение заболеваемости гриппом произойдет в конце января — начале февраля следующего года.

Как отметила Карабан, в 2018 году количество белорусов, заболевших гриппом, будет на среднем или даже низком уровне — в связи с тем, что к настоящему времени уже более 40% населения привито от этой болезни.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров прокомментировал свое попадание в санкционный список США
В честь самой дорогой криптовалюты – биткоина – назвали ребенка
Минфин США ввел санкции против Рамзана Кадырова
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Евросоюз предъявил Украине требования по безвизовому режиму
«Нелюбовь» допустили к борьбе за «Оскар» в главной номинации
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь