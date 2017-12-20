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23:26 (мск), источник: Sputnik.by

Вифлеемский огонь прибыл из Гродно в Минск

По традиции, скауты на протяжении нескольких дней принесут частицу благодатного огня в приходы по всей Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Католические скауты торжественно доставили Вифлеемский огонь из Гродно в Минск, сообщил и в среду в Римско-католической церкви.

Прибытие в республику огня из Израиля — ежегодная акция, приуроченная к Рождеству. Огонь, зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, в республику доставляют в конце декабря из Польши.

Огонь прибыл накануне в Беларусь и сначала его привезли в костел святого Франциска Ксаверия в Гродно, а уже в среду скауты привезли его в Минск.

В белорусской столице Вифлеемский огонь будет находиться до 23 декабря, его частицы скауты по традиции провезут по всей республике в течение нескольких дней.

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