МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

«По информации синоптиков, Росгидромет в ближайшие 1−3 часа с сохранением до 11:00 часов 21 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 200−500 м», — сказал агентству сотрудник главка.

Он напомнил, что во время непогоды возможны: ухудшение видимости на автомагистралях, а также затруднения движения транспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.