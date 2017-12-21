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00:46 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Сильный туман опустится на Москву ночью со среды на четверг и сохранится до утра, сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС.

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Источник: РИА "Новости"

«По информации синоптиков, Росгидромет в ближайшие 1−3 часа с сохранением до 11:00 часов 21 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 200−500 м», — сказал агентству сотрудник главка.

Он напомнил, что во время непогоды возможны: ухудшение видимости на автомагистралях, а также затруднения движения транспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.

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