Жители Приморья могут оформить субсидии через портал госуслуг

Источник: Восток Медиа

Помощь жителям Приморья, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, предусмотрена законодательно. Но в оформлении субсидий основной сдерживающий фактор — отсутствие информации. Узнать, на что вправе рассчитывать приморцы, и в каких случаях им полагается помощь, можно на портале gosuslugi.ru. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Департамент труда и социального развития предоставляет более пятидесяти услуг, из них около тридцати доступны в электронном виде: для их получения можно заполнить электронное заявление вместо личного визита. Электронные услуги не только помогают сэкономить время на ожидании в очереди, но и незаменимы для людей с ограниченной подвижностью. Портал даёт возможность не только подать заявление в электронном виде, но и ознакомиться со всей необходимой информацией — каждая услуга содержит подробное описание и пошаговую инструкцию по получению.

Чтобы оформить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг необходимо подать определённые документы, которые полностью перечислены на портале. Благодаря электронным услугам необходимость собирать некоторые справки отпала — нужная информация запрашивается автоматически при межведомственном взаимодействии. На портале всегда можно узнать, в какой форме необходимо подавать документы, и подготовить всё заранее.

Субсидии и компенсации предоставляются в рамках специальных программ. Так, в сельской местности на получение компенсаций могут претендовать работники бюджетной сферы, и педагоги. Полный список доступных услуг может отличаться в отдельных районах Приморского края, поэтому очень важно правильно указывать своё местоположение — это делается на портале госуслуг в правом верхнем углу.