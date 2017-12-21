Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
В Киеве назвали имя «российского агента» в правительстве
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Финал пресс-конференции Путина – «это просто хамство»
Минск объяснил отказ от российской электроэнергии
Прибалтика резко сменила позицию по российскому газовому проекту
СМИ: Иностранцы «встали в очередь» за кораблями РФ
Ксения Собчак позирует в платье-халате и «короне» из перьев
Поклонники раскритиковали Кару Делевинь за неряшливый вид
Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк – СМИ
СМИ: Виторган рассказал, почему полюбил Собчак
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
09:44 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже суд признал незаконной стройку офисного здания на Пушкинской

Впрочем, это постановление в силу еще не вступило.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 20 декабря 2017 года, Центральный районный Воронежа согласился с позицией прокуратуры, которая посчитала незаконным разрешение на строительство компанией «Воронежбетон» 4-этажного офисного здания на улице Пушкинской напротив облДумы.

Ведомство установило, что разрешение на возведение здания в историческом центре города выдали без надлежащих документов на участок земли. Более того, «забыли» учесть охранные зоны объекта культурного наследия «Дом Михайлова», а с другой — «Училищный дом». То есть здесь разрешено строить лишь двухэтажные дома.

«Новости Воронежа» сообщали, что разрешение на строительство было отменено. Однако застройщик попытался его оспорить в суде. Как видим, пока безуспешно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронеже рано утром полыхала «ГАЗель»
В Воронеже мужина отнял у пенсионерки на улице кошелек с деньгами
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Какие долги по налогам простят россиянам
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Apple признала, что искусственно замедляет работу старых iPhone
В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Кассовые чеки помогут ЦИК повысить явку на выборах президента
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Фото Алексея Чумакова с 2-месячной дочкой растрогало поклонников Фанаты назвали певца лучшим на свете отцом.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь