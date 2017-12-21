В Воронеже суд признал незаконной стройку офисного здания на Пушкинской

Источник: Новости Воронежа

В среду, 20 декабря 2017 года, Центральный районный Воронежа согласился с позицией прокуратуры, которая посчитала незаконным разрешение на строительство компанией «Воронежбетон» 4-этажного офисного здания на улице Пушкинской напротив облДумы.

Ведомство установило, что разрешение на возведение здания в историческом центре города выдали без надлежащих документов на участок земли. Более того, «забыли» учесть охранные зоны объекта культурного наследия «Дом Михайлова», а с другой — «Училищный дом». То есть здесь разрешено строить лишь двухэтажные дома.