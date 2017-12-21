Хабаровчанин выплатил алименты, чтобы продать автомобиль
В Хабаровске мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своей дочери. Долг алиментщик выплатил только после вмешательства приставов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своей дочери. Долг алиментщик выплатил только после вмешательства приставов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хабаровчанин должен был отдавать в счет алиментов одну четвертую от своих доходов, но не делал этого. Хабаровчанин жаловался, что у него нет работы и денег. Сумма его долга превысила 330 тысяч рублей.
Тогда пристав применил ряд мер. Он выяснил, что у должника есть машина марки «Тойота ХайЭйс».
«С целью понуждения гражданина к оплате задолженности судебным
В декабре мужчина решил продать автомобиль, но не смог этого сделать