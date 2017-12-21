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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин выплатил алименты, чтобы продать автомобиль

В Хабаровске мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своей дочери. Долг алиментщик выплатил только после вмешательства приставов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России.

Хабаровчанин должен был отдавать в счет алиментов одну четвертую от своих доходов, но не делал этого. Хабаровчанин жаловался, что у него нет работы и денег. Сумма его долга превысила 330 тысяч рублей.

Тогда пристав применил ряд мер. Он выяснил, что у должника есть машина марки «Тойота ХайЭйс».

«С целью понуждения гражданина к оплате задолженности судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В декабре мужчина решил продать автомобиль, но не смог этого сделать из-за запрета. Тогда он погасил долг по алиментам и выплатил исполнительский сбор. Всего мужчина перечислил более 350 тысяч рублей.

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