Хабаровчанин выплатил алименты, чтобы продать автомобиль

Хабаровчанин должен был отдавать в счет алиментов одну четвертую от своих доходов, но не делал этого. Хабаровчанин жаловался, что у него нет работы и денег. Сумма его долга превысила 330 тысяч рублей.

Тогда пристав применил ряд мер. Он выяснил, что у должника есть машина марки «Тойота ХайЭйс».

«С целью понуждения гражданина к оплате задолженности судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства», — рассказали в пресс-службе ведомства.