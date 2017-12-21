Мэр Хабаровска показал, чем горожане смогут расплачиваться за проезд

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске на заключительную стадию вышел проект по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Пассажиры в ближайшие дни смогут использовать для этого специальные терминалы, а расплачиваться «Единой транспортной картой». Её на прошедшей 20 декабря встрече с журналистами продемонстрировал мэр города Александр Соколов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Единая транспортная карта — одна из новаций, которая проходит сейчас у нас в сфере пассажирских перевозок. Работать она будет через терминалы по договору со Сбербанком. Эта карта уже пошла в работу. Уверен, что в течение полугода, может быть, чуть больше этот механизм отработается, и учёт средств, учёт оплаты труда, учёт приобретаемых билетов чётко по этой карте можно будет отслеживать», — прокомментировал городской глава.

Он уточнил, что на первом этапе администрация и перевозчики определили пять маршрутов общественного транспорта, на которых будет опробована новая система.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что разговоры о внедрении безналичного способа оплаты проезда в общественном транспорте начались ещё в октябре 2016 года. Нынешней весной управление транспорта провело переговоры с крупной финансовой организацией по вопросу установки необходимого оборудования в астобусах. Позже оказалось, что это Сбербанк. По планам, в декабре систему должны были уже запустить в работу.