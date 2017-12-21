Полуфиналистка шоу «Голос» Лора Горбунова вновь обращается за помощью к хабаровчанам
От того, насколько сплоченно проголосуют земляки за участницу, будет зависеть выйдет ли певица в финал.
От того, насколько сплоченно проголосуют земляки за участницу, будет зависеть выйдет ли певица в финал.
Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.
Хабарочанка Лора Горбунова, прошедшая в полуфинал популярного шоу «Голос», в своем аккаунте в Instagram попросила помощи у своих земляков. Чтобы ей помочь, необходимо отправить
В первом четвертьфинале Лора Горбунова исполнила песню «Белые панамки» Вадима Егорова. После окончания композиции повисла пауза. Молчание прервали аплодисменты Александра Борисовича Градского.
«Я не думала о том, почему никто не хлопает, — призналась Лора Горбунова тележурналу “Школа ТВ”. — Песня очень сложная. Эмоционально её тяжело пережить, когда поешь. Во мне финал этой песни вызывает желание остановиться и задуматься. Это пауза — минута молчания».
Сильное и проникновение исполнение песни «Белые панамки» позволило пройти Лоре в полуфинал.
«Хабаровск не спал, — рассказывает Лора. — Семь часов — разница с Москвой. Когда я вижу на экране 61,1%, я понимаю, что люди из моего родного города отказались от сна. Мои друзья, мои земляки и жители других городов проголосовали за меня и отправили многочисленные эсэмэски. Я им очень благодарна! Я очень рада, что песня нашла отклик у стольких людей. Значит, мы с Александром Борисовичем сказали о
И вот в шоу «Голос» на Первом канале начались полуфиналы. У каждого конкурсанта вновь есть лишь одна песня, чтобы доказать свое право остаться в проекте. На этот раз петь предстоит со звездой. После выступления, наставники и зрители распределяют свои голоса в прямом эфире. Только один участник из каждой команды, выбранный наставником и получивший наибольшее число голосов зрителей, пройдет дальше.
Зрители при помощи SMS будут голосовать за понравившегося исполнителя. В прямом эфире всем исполнителям присвоят номера. Вот на этот номер и надо будет отправлять смс.
Проценты от зрительского голосования прибавляются к процентам наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал. Таким образом, зрители вместе с наставником решат, кто попадает в финал.
Напомним, в полуфинал шоу вышли: Ладислав Бубнар и Антон Лаврентьев (команда Пелагеи), Селим Алахяров и Лора Горбунова (команда Александра Градского), Данил Буранов и Ян Гэ (команда Димы Билана), Брендон Стоун и Тимофей Копылов (команда Леонида Агутина).
От редакции. Шоу «Голос» на Первом канале начнётся 22 декабря в 21.30 по Москве и в 4.30 по местному времени. Повтор выпуска можно будет посмотреть в субботу, 23 декабря, в 22.20.