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04:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полуфиналистка шоу «Голос» Лора Горбунова вновь обращается за помощью к хабаровчанам

От того, насколько сплоченно проголосуют земляки за участницу, будет зависеть выйдет ли певица в финал.

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Хабарочанка Лора Горбунова, прошедшая в полуфинал популярного шоу «Голос», в своем аккаунте в Instagram попросила помощи у своих земляков. Чтобы ей помочь, необходимо отправить смс-сообщение. От того, насколько дружно проголосуют хабаровчане и жители других дальневосточных регионов, зависит дальнейшее участие исполнительницы в популярном шоу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В первом четвертьфинале Лора Горбунова исполнила песню «Белые панамки» Вадима Егорова. После окончания композиции повисла пауза. Молчание прервали аплодисменты Александра Борисовича Градского.

«Я не думала о том, почему никто не хлопает, — призналась Лора Горбунова тележурналу “Школа ТВ”. — Песня очень сложная. Эмоционально её тяжело пережить, когда поешь. Во мне финал этой песни вызывает желание остановиться и задуматься. Это пауза — минута молчания».

Сильное и проникновение исполнение песни «Белые панамки» позволило пройти Лоре в полуфинал.

«Хабаровск не спал, — рассказывает Лора. — Семь часов — разница с Москвой. Когда я вижу на экране 61,1%, я понимаю, что люди из моего родного города отказались от сна. Мои друзья, мои земляки и жители других городов проголосовали за меня и отправили многочисленные эсэмэски. Я им очень благодарна! Я очень рада, что песня нашла отклик у стольких людей. Значит, мы с Александром Борисовичем сказали о чем-то важном».

Во время загрузки произошла ошибка.

И вот в шоу «Голос» на Первом канале начались полуфиналы. У каждого конкурсанта вновь есть лишь одна песня, чтобы доказать свое право остаться в проекте. На этот раз петь предстоит со звездой. После выступления, наставники и зрители распределяют свои голоса в прямом эфире. Только один участник из каждой команды, выбранный наставником и получивший наибольшее число голосов зрителей, пройдет дальше.

Зрители при помощи SMS будут голосовать за понравившегося исполнителя. В прямом эфире всем исполнителям присвоят номера. Вот на этот номер и надо будет отправлять смс.

Проценты от зрительского голосования прибавляются к процентам наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал. Таким образом, зрители вместе с наставником решат, кто попадает в финал.

Напомним, в полуфинал шоу вышли: Ладислав Бубнар и Антон Лаврентьев (команда Пелагеи), Селим Алахяров и Лора Горбунова (команда Александра Градского), Данил Буранов и Ян Гэ (команда Димы Билана), Брендон Стоун и Тимофей Копылов (команда Леонида Агутина).

От редакции. Шоу «Голос» на Первом канале начнётся 22 декабря в 21.30 по Москве и в 4.30 по местному времени. Повтор выпуска можно будет посмотреть в субботу, 23 декабря, в 22.20.

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