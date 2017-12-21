Полуфиналистка шоу «Голос» Лора Горбунова вновь обращается за помощью к хабаровчанам

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Хабарочанка Лора Горбунова, прошедшая в полуфинал популярного шоу «Голос», в своем аккаунте в Instagram попросила помощи у своих земляков. Чтобы ей помочь, необходимо отправить смс-сообщение. От того, насколько дружно проголосуют хабаровчане и жители других дальневосточных регионов, зависит дальнейшее участие исполнительницы в популярном шоу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В первом четвертьфинале Лора Горбунова исполнила песню «Белые панамки» Вадима Егорова. После окончания композиции повисла пауза. Молчание прервали аплодисменты Александра Борисовича Градского.

«Я не думала о том, почему никто не хлопает, — призналась Лора Горбунова тележурналу “Школа ТВ”. — Песня очень сложная. Эмоционально её тяжело пережить, когда поешь. Во мне финал этой песни вызывает желание остановиться и задуматься. Это пауза — минута молчания».

Сильное и проникновение исполнение песни «Белые панамки» позволило пройти Лоре в полуфинал.

«Хабаровск не спал, — рассказывает Лора. — Семь часов — разница с Москвой. Когда я вижу на экране 61,1%, я понимаю, что люди из моего родного города отказались от сна. Мои друзья, мои земляки и жители других городов проголосовали за меня и отправили многочисленные эсэмэски. Я им очень благодарна! Я очень рада, что песня нашла отклик у стольких людей. Значит, мы с Александром Борисовичем сказали о чем-то важном».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BczALApg24C/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.101851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BczALApg24C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тот момент, когда сидишь в редруме а друг поёт на сцене. :) за кадр спасибо @maxim_lee_ #лорагорбунова #селималахяров #голос6 #командаградского #градский #пелагея #агутин #билан</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/loragorbunovad/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lora Gorbunova</a> (@loragorbunovad) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-17T08:38:03+00:00">Дек 17, 2017 at 12:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И вот в шоу «Голос» на Первом канале начались полуфиналы. У каждого конкурсанта вновь есть лишь одна песня, чтобы доказать свое право остаться в проекте. На этот раз петь предстоит со звездой. После выступления, наставники и зрители распределяют свои голоса в прямом эфире. Только один участник из каждой команды, выбранный наставником и получивший наибольшее число голосов зрителей, пройдет дальше.

Зрители при помощи SMS будут голосовать за понравившегося исполнителя. В прямом эфире всем исполнителям присвоят номера. Вот на этот номер и надо будет отправлять смс.

Проценты от зрительского голосования прибавляются к процентам наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал. Таким образом, зрители вместе с наставником решат, кто попадает в финал.

Напомним, в полуфинал шоу вышли: Ладислав Бубнар и Антон Лаврентьев (команда Пелагеи), Селим Алахяров и Лора Горбунова (команда Александра Градского), Данил Буранов и Ян Гэ (команда Димы Билана), Брендон Стоун и Тимофей Копылов (команда Леонида Агутина).