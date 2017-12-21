Соревнования по подводной борьбе пройдут во Владивостоке на новогодних каникулах
К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур.
К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах) состоится на новогодних каникулах, 4 января 2018 года во Владивостоке. К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур. Правила простые: завладеть лентой соперника, которые закреплены на щиколотках спортсменов, и первым показать ее над водой, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
«Длительность боя 30 секунд, можно всплывать раньше, дышать, и продолжать поединок на поверхности. Необходимо иметь свою маску и ласты. Подробные правила описаны в Положении», — отмечают организаторы.
ПРОГРАММА:
10.00−11.30 — Прибытие, регистрация, разминка спортсменов, жеребьевка.
11.30−11.40 — Построение, открытие соревнований.
11.40−14.00 — Соревнования.
14.00−14.30 — Подсчет результатов.
14.30−15.00 — Награждение, торжественное закрытие соревнований. Вопросы, подача заявок: Главный судья: Анашкин Дмитрий Валентинович +7−902−556−77−76, fpspk@mail.ru. Командные заявки принимаются до 28 декабря 2017 года.