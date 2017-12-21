Соревнования по подводной борьбе пройдут во Владивостоке на новогодних каникулах

Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах) состоится на новогодних каникулах, 4 января 2018 года во Владивостоке. К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур. Правила простые: завладеть лентой соперника, которые закреплены на щиколотках спортсменов, и первым показать ее над водой, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.