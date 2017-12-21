Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Заболевание в США, о вспышке которого предупредили россиян
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Дакота Джонсон с матерью, отцом и бабушкой снялись для глянца
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
03:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Соревнования по подводной борьбе пройдут во Владивостоке на новогодних каникулах

К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Открытый Кубок Тихоокеанского флота по акватлону (подводная борьба в ластах) состоится на новогодних каникулах, 4 января 2018 года во Владивостоке. К участию приглашаются федерации единоборств, плавания и представители силовых структур. Правила простые: завладеть лентой соперника, которые закреплены на щиколотках спортсменов, и первым показать ее над водой, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

«Длительность боя 30 секунд, можно всплывать раньше, дышать, и продолжать поединок на поверхности. Необходимо иметь свою маску и ласты. Подробные правила описаны в Положении», — отмечают организаторы.

ПРОГРАММА:

10.00−11.30 — Прибытие, регистрация, разминка спортсменов, жеребьевка.

11.30−11.40 — Построение, открытие соревнований.

11.40−14.00 — Соревнования.

14.00−14.30 — Подсчет результатов.

14.30−15.00 — Награждение, торжественное закрытие соревнований. Вопросы, подача заявок: Главный судья: Анашкин Дмитрий Валентинович +7−902−556−77−76, fpspk@mail.ru. Командные заявки принимаются до 28 декабря 2017 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кровавое воскресенье во Владивостоке: девять лет назад подмосковный ОМОН подавил хоровод
Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Приморском крае достиг 9,5 млрд рублей
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Евросоюз предъявил Украине требования по безвизовому режиму
«Нелюбовь» допустили к борьбе за «Оскар» в главной номинации
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь