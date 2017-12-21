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05:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Выдача губернаторских новогодних подарков в Приморье задерживается

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

В Приморском крае задерживается начало выдачи губернаторских новогодних подарков детям. О точных причинах сбоев в этой работе пока не известно.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья, осложнения не связаны ни с качеством продукции, ни с логистикой.

Более точную информацию удастся получить позднее. Редакция агентства выясняет подробности.

Как сообщила корр. агентства заведующая детским садом № 154 Владивостока Елена Песоцкая, детские утренники в городских садах начинаются с понедельника, 25 декабря. «Пока подарков в учреждении нет. Мы ждем, когда нам позвонят и пригласят их забирать. О каких-либо задержках нам ничего не известно», — рассказала Елена Песоцкая.

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