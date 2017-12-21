Выдача губернаторских новогодних подарков в Приморье задерживается

В Приморском крае задерживается начало выдачи губернаторских новогодних подарков детям. О точных причинах сбоев в этой работе пока не известно.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья, осложнения не связаны ни с качеством продукции, ни с логистикой.