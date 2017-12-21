Выдача губернаторских новогодних подарков в Приморье задерживается
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
В Приморском крае задерживается начало выдачи губернаторских новогодних подарков детям. О точных причинах сбоев в этой работе пока не известно.
Как сообщили ИА PrimaMedia в
Более точную информацию удастся получить позднее. Редакция агентства выясняет подробности.
Как сообщила корр. агентства заведующая детским садом № 154 Владивостока Елена Песоцкая, детские утренники в городских садах начинаются с понедельника, 25 декабря. «Пока подарков в учреждении нет. Мы ждем, когда нам позвонят и пригласят их забирать. О