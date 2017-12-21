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05:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Экзотические обитатели моря ждут приморцев и во время праздников

В дни новогодних каникул, включая «школьные» среды 3 и 10 января, океанариум будет принимать посетителей всех возрастов. Исключением станет только профилактический день в понедельник 8 января, сообщили Deita. ru в учреждении.

Для детей 2 и 3 января устраиваются новогодние утренники «Переполох в подводном царстве».

А 4 января с 12 до 14 часов в океанариуме будут отмечать День Ньютона.

Кроме традиционной елки, гостей ждут на мастер-классах. Экскурсии по океанариуму тоже будут праздничными. Место сбора — каждый час в центральном холле.

В дельфинарии — обновленная программа. Детали авторы пока не афишируют. Известно лишь, что тренеры и их подопечные — белухи, дельфины и морж Миша — в честь праздника подготовили элементы, которые зрители пока не видели. Будут веселые конкурсы и, конечно, призы.

В зимние каникулы океанариум переживает большой наплыв иногородних гостей — из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области. Координаторы организованных школьных групп могут предварительно договориться о посещении, позвонив по телефону +7 924 732 0018.

Океанариум работает с 10 до 20 часов. Кассы открываются в 9.30 и закрываются в 18.30. Со 2 по 7 января при продаже билетов действует тариф праздничного и выходного дня. Ознакомиться с ним можно здесь primocean.ru/bilety/tickets.html.

Представления морских млекопитающих проходят в 11 и 15 часов, шоу «Танцы со скатами» — в 13.30.

31 декабря Приморский океанариум не работает.

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