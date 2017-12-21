Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Женщина-базука: культуристка из России бьет рекорды в соцсетях
Maxim назвал самых сексуальных женщин России
Иностранцы, приехавшие на ПМЖ, рассказали, что их злит в РФ
Смертельный поток: российский газ добьет Украину
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Поклонники раскритиковали Кару Делевинь за неряшливый вид
Gucci представил новую коллекцию в картинах
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
06:45 (мск), источник: Интерфакс

Северокорейский солдат бежал в Южную Корею

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Военнослужащий северокорейской армии бежал в Южную Корею в четверг, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил.

Источник: AP 2017

В сообщении отмечается, что военнослужащий «низкого звания» был обнаружен пограничниками Южной Кореи на западном участке сухопутной границы между двумя государствами в четверг около восьми утра по местному времени (02:00 по Москве).

В настоящее время соответствующие ведомства выясняют намерения перебежчика.

Последний раз побег северокорейского солдата на Юг произошел в ноябре текущего года. Пограничники Северной Кореи открыли по нему огонь и ранили, однако его подобрали их южнокорейские визави.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь