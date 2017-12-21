Ученые выяснили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте 20−30 лет. Часть из них выпила алкогольные коктейли, другая употребила плацебо (напиток-пустышку), после им показали фотографии молодых женщин в вечерних нарядах. Добровольцев попросили оценить привлекательность женщин и составить психологический портрет, при этом за их взглядом следила специальная система.

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Ученые установили, что выпившие мужчины дольше смотрели на грудь и талию женщин, чем на лицо. Разница была заметнее, если женщины описывались большинством добровольцев как «привлекательные» и «неуверенные в себе».

В то же время, если женщина производила впечатление «самодостаточного» и «душевного» человека, трезвые мужчины больше времени уделяли изучению черт лица. Алкоголь усиливал эту разницу — «пьяные» добровольцы почти не рассматривали тела женщин, которые излучали уверенность.