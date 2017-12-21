Ученые выяснили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужчины, выпившие алкогольные напитки, склонны воспринимать женщин как партнеров для секса, к такому выводу пришли ученые из Университета
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мужчины, выпившие алкогольные напитки, склонны воспринимать женщин как партнеров для секса, к такому выводу пришли ученые из Университета
В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте 20−30 лет. Часть из них выпила алкогольные коктейли, другая употребила плацебо (напиток-пустышку), после им показали фотографии молодых женщин в вечерних нарядах. Добровольцев попросили оценить привлекательность женщин и составить психологический портрет, при этом за их взглядом следила специальная система.
Ученые установили, что выпившие мужчины дольше смотрели на грудь и талию женщин, чем на лицо. Разница была заметнее, если женщины описывались большинством добровольцев как «привлекательные» и «неуверенные в себе».
В то же время, если женщина производила впечатление «самодостаточного» и «душевного» человека, трезвые мужчины больше времени уделяли изучению черт лица. Алкоголь усиливал эту разницу — «пьяные» добровольцы почти не рассматривали тела женщин, которые излучали уверенность.
«Откровенные взгляды на женщин приводят к их дегуманизации, это становится основой для многих негативных последствий, таких как сексуальное насилие и дискриминация полов на работе», — заявил один из авторов работы Абигайль Ример, отметив, что подобные исследования помогут бороться с такими неопрятными проявлениями.