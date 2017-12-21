Идет суд над экс-директором Приморского океанариума по делу о смерти животных

Кроме свидетеля, все свободные места заняли журналисты. Само заседание началось неожиданно — ходатайство защиты не вызвало особого энтузиазма у представителей СМИ. Защита настаивает о переводе слушания из открытого в закрытый режим.

Проще говоря, требует удалить из зала заседания журналистов, ссылаясь на возможное разглашение в СМИ коммерческой или иной тайны, которое противоречит действующему законодательству. Якобы, до вынесения решения это может повредить имдижу бывшего директора и может помешать в дальнейшем участвовать в научных или иных российских или международных симпозиумах и встречах.