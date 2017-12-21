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04:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Идет суд над экс-директором Приморского океанариума по делу о смерти животных

Слушание по делу бывшего директора Приморского океанариума едва вместило всех желающих его посетить, сообщает корреспондент Deita. ru из зала суда. Кроме свидетеля, все свободные места заняли журналисты. Само заседание началось неожиданно — ходатайство защиты не вызвало особого энтузиазма у представителей…

Источник: ДЕЙТА

Слушание по делу бывшего директора Приморского океанариума едва вместило всех желающих его посетить, сообщает корреспондент Deita.ru из зала суда.

Кроме свидетеля, все свободные места заняли журналисты. Само заседание началось неожиданно — ходатайство защиты не вызвало особого энтузиазма у представителей СМИ. Защита настаивает о переводе слушания из открытого в закрытый режим.

Проще говоря, требует удалить из зала заседания журналистов, ссылаясь на возможное разглашение в СМИ коммерческой или иной тайны, которое противоречит действующему законодательству. Якобы, до вынесения решения это может повредить имдижу бывшего директора и может помешать в дальнейшем участвовать в научных или иных российских или международных симпозиумах и встречах.

В заседании был объявлен перерыв, после которого государственный обвинитель предложил принять во внимание доводы защиты. Но судом данное ходатайство было отклонено, ссылаясь на соответствующие статьи законодательства. Также судья отметил, что если бывший директор приморского океанариума посчитает, что его персональные данные были распространены в средствах массовой информации, то по этому поводу необходимо обращаться с соответствующим заявлением по конкретным СМИ.

Слушания по делу продолжаются в открытом режиме. Напомним, в марте 2015 года в результате проверки прокуратура подтвердила гибель шести млекопитающих, превышение микробиологических нормативов, ненадлежащее содержание животных в неволе и неправильную утилизацию трупов. Административное дело возбудили в отношении руководителя научно-образовательного центра.

Инна Эстрина.

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