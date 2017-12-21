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05:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Капитальный ремонт спорткомплекса «Химик» завершили в Усолье-Сибирском Приангарья

Общая стоимость работ составила около 140 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Химик» завершили в Усолье-Сибирском Иркутской области. Стоимость ремонтных работ составила около 140 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В приемке здания (стадион и спортивный зал) приняли участие заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, депутаты городской думы.

«Капитальный ремонт спортивного комплекса проводился в рамках государственной программы Иркутской области “Развитие физической культуры и спорта” на 2014−2020 годы и продолжался два года. Такого масштабного обновления на стадионе “Химик” не было никогда. Город и его жители получили современный спортивный объект, который, я уверен, будет востребован. Теперь есть возможность открывать новые секции и привлекать тренеров», — сказал Павел Богатырев.

Общая стоимость ремонтных работ составила около 140 млн рублей, из них больше 129 млн рублей было выделено из казны Иркутской области и 10,5 млн рублей — из муниципального бюджета.

В 2016 году на стадионе «Химик» была проведена глубокая разработка футбольного поля, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, уложены легкоатлетические дорожки высокого класса, сделано внутреннее и наружное освещение по всему периметру объекта, отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг поля. Также на стадионе было уложено и сертифицировано искусственное покрытие футбольного поля, приобретенное на субсидию в размере 11,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы». Из областного бюджета на эти цели израсходовано 280 тысяч рублей.

В этом году проведен ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона и капитальный ремонт спортивного зала комплекса.

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