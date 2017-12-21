Капитальный ремонт спорткомплекса «Химик» завершили в Усолье-Сибирском Приангарья

«Капитальный ремонт спортивного комплекса проводился в рамках государственной программы Иркутской области “Развитие физической культуры и спорта” на 2014−2020 годы и продолжался два года. Такого масштабного обновления на стадионе “Химик” не было никогда. Город и его жители получили современный спортивный объект, который, я уверен, будет востребован. Теперь есть возможность открывать новые секции и привлекать тренеров», — сказал Павел Богатырев.

Общая стоимость ремонтных работ составила около 140 млн рублей, из них больше 129 млн рублей было выделено из казны Иркутской области и 10,5 млн рублей — из муниципального бюджета.