Капитальный ремонт спорткомплекса «Химик» завершили в Усолье-Сибирском Приангарья
Общая стоимость работ составила около 140 млн рублей.
Общая стоимость работ составила около 140 млн рублей.
Капитальный ремонт спортивного комплекса «Химик» завершили в
В приемке здания (стадион и спортивный зал) приняли участие заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, мэр
«Капитальный ремонт спортивного комплекса проводился в рамках государственной программы Иркутской области “Развитие физической культуры и спорта” на 2014−2020 годы и продолжался два года. Такого масштабного обновления на стадионе “Химик” не было никогда. Город и его жители получили современный спортивный объект, который, я уверен, будет востребован. Теперь есть возможность открывать новые секции и привлекать тренеров», — сказал Павел Богатырев.
Общая стоимость ремонтных работ составила около 140 млн рублей, из них больше 129 млн рублей было выделено из казны Иркутской области и 10,5 млн рублей — из муниципального бюджета.
В этом году проведен ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона и капитальный ремонт спортивного зала комплекса.