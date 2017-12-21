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05:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Конькобежец из Хабаровска Иван Скобрев попал под подозрение МОК из-за списка «Дюшеса»

Однако, спортсмен заявил, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев попал под подозрение Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что фигурировал в списке «Дюшес». Об этом спортсмен заявил ТАСС, сообщает ИА AmurMedia.

Конькобежец присутствовал на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, которое прошло в среду в Лозанне.

«Я присутствовал на заседании дистанционно посредством видеосвязи, внимательно выслушал обвинения со стороны МОК, — сказал Скобрев. — Лично я так и не понял, почему меня и еще одного представителя конькобежного спорта Артема Кузнецова внесли в этот список. Потому что ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Единственное, что мне предъявили, что я был включен господином Родченковым в так называемый «список Дюшес».

«От себя лично могу сказать, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты, — заявил он. — Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение».

Комиссия Освальда проверяет российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список «Дюшес» стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.

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