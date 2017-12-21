Конькобежец из Хабаровска Иван Скобрев попал под подозрение МОК из-за списка «Дюшеса»
Однако, спортсмен заявил, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты.
Однако, спортсмен заявил, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты.
Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.
Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев попал под подозрение Международного олимпийского комитета (МОК)
«Я присутствовал на заседании дистанционно посредством видеосвязи, внимательно выслушал обвинения со стороны МОК, — сказал Скобрев. — Лично я так и не понял, почему меня и еще одного представителя конькобежного спорта Артема Кузнецова внесли в этот список. Потому что ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Единственное, что мне предъявили, что я был включен господином Родченковым в так называемый «список Дюшес».
«От себя лично могу сказать, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты, — заявил он. — Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение».
Комиссия Освальда проверяет российских участников Игр 2014 года в Сочи на предмет нарушения ими антидопинговых правил. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству список спортсменов, которые перед Играми-2014 для улучшения результатов якобы употребляли допинговый коктейль, названный маркой популярного лимонада. Список «Дюшес» стал основанием для лишения российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи.