Конькобежец из Хабаровска Иван Скобрев попал под подозрение МОК из-за списка «Дюшеса»

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев попал под подозрение Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что фигурировал в списке «Дюшес». Об этом спортсмен заявил ТАСС, сообщает ИА AmurMedia.

Конькобежец присутствовал на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, которое прошло в среду в Лозанне.

«Я присутствовал на заседании дистанционно посредством видеосвязи, внимательно выслушал обвинения со стороны МОК, — сказал Скобрев. — Лично я так и не понял, почему меня и еще одного представителя конькобежного спорта Артема Кузнецова внесли в этот список. Потому что ни царапин, ни изменений в составе наших проб нет. Единственное, что мне предъявили, что я был включен господином Родченковым в так называемый «список Дюшес».

«От себя лично могу сказать, что ни в каких допинговых программах не участвовал и не принимал запрещенные препараты, — заявил он. — Надеюсь на благоразумие МОК и тех инстанций, которые будут принимать решение».