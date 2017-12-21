Роспотребнадзор дал советы на случай сбоя кассовых аппаратов

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека после сбоя в программном обеспечении кассовых аппаратов «Штрих-М» опубликовала инструкцию, как быть покупателю в таких случаях. Разъяснение размещено на официальном сайте ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

«Согласно пункту 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий», — Роспотребнадзор.

Иными словами, при сбое в работе кассового оборудования покупки возможны. Даже если нет возможности получить кассовый чек, можно зафиксировать момент передачи товара на камеру телефона или попросить выписать товарный чек. Такие документы будут являться подтверждением совершения покупки и, если понадобится гарантийное обслуживание, основанием его получить. Те же правила действуют в случае, если понадобится возврат товара. Главное, чтобы была понятна дата покупки и зафиксирована цена.

Ранее агентство сообщало, что массовый сбой в работе кассовых аппаратов ликвидирован. Однако ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей.

Сбой произошел в среду, 20 декабря. Перестали работать кассовые аппараты. Причем пострадавшими стали те ритейлеры, которые установили программное обеспечение на свои механизмы, выпущенные после 29 мая 2017 года. В Федеральной налоговой службе сообщили, что с 01:00 20 декабря произошел технический сбой в работе кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити’и ООО «НТЦ «Измеритель». Ведомство отметило, что торговые точки могут проводить расчеты без этой техники.