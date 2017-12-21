Роспотребнадзор дал советы на случай сбоя кассовых аппаратов
Разъяснение появилось на официальном сайте ведомства.
Разъяснение появилось на официальном сайте ведомства.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека после сбоя в программном обеспечении кассовых аппаратов «Штрих-М» опубликовала инструкцию, как быть покупателю в таких случаях. Разъяснение размещено на официальном сайте ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».
«Согласно пункту 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от
Ранее агентство сообщало, что массовый сбой в работе кассовых аппаратов ликвидирован. Однако ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей.
Сбой произошел в среду, 20 декабря. Перестали работать кассовые аппараты. Причем пострадавшими стали те ритейлеры, которые установили программное обеспечение на свои механизмы, выпущенные после 29 мая 2017 года. В Федеральной налоговой службе сообщили, что с 01:00 20 декабря произошел технический сбой в работе кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити’и ООО «НТЦ «Измеритель». Ведомство отметило, что торговые точки могут проводить расчеты без этой техники.
Справка: «Штрих-М» — один из крупнейших в России производителей фискальных регистраторов для