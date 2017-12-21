Хабаровчане предпочитают встретить Новый год под пальмой

Туроператоры отмечают высокий спрос на путёвки в страны Юго-Восточной Азии на новогодние каникулы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Традиционно самым популярным направлением для туристов из Хабаровского края, желающих встретить Новый год под пальмой, остаётся Таиланд.

— Как всегда востребованы туры на Пхукет и в Паттайю, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. — Причём в этом году туристам повезло — путёвки, купленные накануне праздников, оказались даже дешевле приобретённых заранее. На втором месте по популярности — Вьетнам. Снижение спроса связано, я думаю, с дождливой погодой. Всё же дальневосточники хотят прежде всего погреться на солнце.

Ещё одной точкой притяжения туристов из Хабаровского края является Южный Китай. Курорт Санья привлекает отдыхающих очень выгодными предложениями, которые заинтересовали даже тех, кто планировал путешествие на другое время.

— Значительно снизилась стоимость турпакетов на Санью в период с 20 декабря до первых чисел января, — сообщила Валентина Асеева. — Для тех, кто смог сместить каникулы на неделю раньше, отдых обойдётся дешевле. Впрочем, на другие праздничные даты также держится высокий спрос.

А вот желающих провести каникулы в западной части России и Европе среди жителей Хабаровского края гораздо меньше.