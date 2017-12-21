Хабаровчане предпочитают встретить Новый год под пальмой
Дальневосточники бегут от холодов в Таиланд, Вьетнам и Китай.
Дальневосточники бегут от холодов в Таиланд, Вьетнам и Китай.
Туроператоры отмечают высокий спрос на путёвки в страны
— Как всегда востребованы туры на Пхукет и в Паттайю, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. — Причём в этом году туристам повезло — путёвки, купленные накануне праздников, оказались даже дешевле приобретённых заранее. На втором месте по популярности — Вьетнам. Снижение спроса связано, я думаю, с дождливой погодой. Всё же дальневосточники хотят прежде всего погреться на солнце.
— Значительно снизилась стоимость турпакетов на Санью в период с 20 декабря до первых чисел января, — сообщила Валентина Асеева. — Для тех, кто смог сместить каникулы на неделю раньше, отдых обойдётся дешевле. Впрочем, на другие праздничные даты также держится высокий спрос.
Поклонники активного отдыха предпочитают горнолыжные курорты Сахалина, Китая и Южной Кореи. Правда, самый дешёвый билет в Харбин обойдётся сейчас уже в 28 тысяч рублей, а до курорта «Горный воздух» из Хабаровска и обратно можно добраться минимум за 8−9 тысяч.