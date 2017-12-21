Куры, баня и жареная картошка. Чем хороша жизнь на селе?
Фермер рассказывает о хозяйстве и прелестях деревенской жизни.
Фермер рассказывает о хозяйстве и прелестях деревенской жизни.
По данным Кемеровостата, за год из кузбасских сёл переехали в города 3277 человека. Но есть и те, кто за землю держится. О том, легко ли справляться с домашним хозяйством, об автобусах до райцентра и отвоёванной школе хозяйка личного подсобного хозяйства «Филькин двор» Алёна Филина рассказала корреспонденту «АиФ в Кузбассе».
Хозяйство затягивает.
Наталья Исаева: Алёна, в селе вы живёте практически всю жизнь, разводите птицу и кроликов. И те, кто делом занят, обычно сетуют на то, что большинству селян трудовой образ жизни не интересен. Тяжело ли найти сегодня в селе помощников?
Алена Филина: Практически невозможно! У меня всего один помощник — Наташа Нижникова. Но чтобы её найти… Сначала я пошла за помощью к нашему врачу, которая знает абсолютно всех. Она сказала, что доверить скотину у нас можно только одному человеку! Дело в том, что в деревне много пьющих. А те, кто хочет трудиться и зарабатывать деньги, в основном ездят в город, потому что в деревне работать негде. Молодёжь в сельском хозяйстве трудиться не стремится, да и обычно старается уехать из села. Хотя, на мой взгляд, сегодня многие хотели бы жить подальше от города. В Силино, например, очень много горожан построили дачи. Люди приезжают сюда летом, ухаживают за огородом и живут до осени. Думаю, если у нас будут удобные условия, то в сёла начнут переезжать люди.
Пока же мы только боимся, что нас обложат налогами за скотину или придумают
— Много ли в вашем окружении желающих заниматься сельским хозяйством? Статистика говорит о том, что селяне стали меньше держать коров, свиней…
— По моим наблюдениям, интерес к сельскому хозяйству есть, его нужно просто поддержать. Например, моя подруга (живёт она в частном секторе Кемерова) научилась варить сыр. Пока она держит двух дойных коз и двух молодок, очень хочет увеличивать поголовье. Моя помощница весной взяла гусей, вырастила и обеспечила себя мясом на зиму. Сейчас хочет попробовать вырастить уток. Это затягивает. Сама начинала с разведения кур. Это было хобби. В итоге к 25 породам кур прибавились индоутки, цесарки, перепёлки, гуси, индюки, фазаны, в планах есть и павлины.
В Силино немногие держат коров и свиней. Уверена, что могли бы держать больше. На своём примере могу показать: мы смогли бы полностью обеспечить кемеровский рынок той же гусятиной, индюшатиной, утятиной. Но возможности нам такой не дали.
Думаю так: нужно дать людям возможность поднять своё хозяйство. Помочь, например, с теми же кормами, а не облагать сразу налогами.
Деревня — это отдых?
— Чего сегодня не хватает селянину? Чем, например, интересуетесь вы и ваши дети? Можете это найти в Силино?
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На самом деле, потребности у людей похожи, и неважно, где человек живёт: в городе или деревне. Мой младший сын, ему сейчас 13 лет, увлекается плаванием. Каждый день встаёт в шесть утра и едет в бассейн в центр Кемерова. Дочка 15 лет ездила в город на танцы. Сейчас готовится к поступлению в педагогический институт в
Конечно, хотелось бы больше культуры. В селе же всё держится на энтузиастах. Недавно, например, местная жительница выиграла грант, и теперь в клубе работает ансамбль «Казаки» и «Рябинушка». Дети там танцуют и поют. Сейчас постановку к Новому году готовят. В прошлом году приезжал мужчина, который организовал секцию каратэ. Около 30 ребятишек записались, но через месяц осталось пятеро. Слишком уж дорогие были занятия — 1500 руб. в месяц! Это много для деревни. Платное здесь не приживается.
— А как с медициной? Приходится в город ехать, если, например, загрипповал?
— У нас не глухая деревня, здесь можно жить! Врач у нас, Валентина Васильевна Рябушева, замечательная, она работает уже давно. Никогда не отказывает в помощи: и в выходные обращаемся, и в праздники. В фельдшерский пункт приезжают узкие специалисты: гинеколог раз в квартал, стоматолог два раза в месяц, лор. Заранее нас оповещают о дате приезда.
— У вас такое большое хозяйство… Встаёте, наверное, затемно, чтобы успеть и печь протопить, и управиться?
— Конечно, выходных в деревне нет: управляться и топить печку нужно каждый день. Но так как мы с Наташей работаем вдвоём, то договариваемся. Если мне нужно в город по своим делам, то она меня подменит. Если выходной нужен ей, то я справляюсь сама. Родители помогают с огородом, по осени родственники и друзья свозят мелкую морковку, картошку для скотины. Это нормальная сельская жизнь. У меня часто спрашивают: «Ты встаёшь в пять утра? За день у меня набегает до 50 КВт., Встаю в половине девятого, провожаю мужа на работу и начинаю заниматься птицей. Наташа приходит к девяти, тоже к этому времени успевает и печку дома протопить, и дочку в школу проводить.
Когда ты воспринимаешь хозяйство как хобби и любишь его, оно не будет в тягость. Сколько у нас было счастья, когда Арауканы (порода кур, которые несут яйца со скорлупой голубого оттенка) начали нестись! А сколько счастья, когда вылупляется цыплёнок! В селе часто бывают перебои с электроэнергией. Однажды отключили свет, и у нас полетел инкубатор. Сколько слёз мы пролили… Чудом из 15 яиц вылупился один гусёнок. Как мы радовались, что он выжил! Сейчас он уже большой, зовут Лунтик. А на случай очередного отключения мы поставили генератор.
Когда приезжаю в город к свекрови и вижу городскую жизнь, не понимаю, как люди живут… Какая может быть жизнь в многоэтажной коробке? Я же абсолютно счастливая женщина. Только подумайте: люди едут в Силино на дачу, а я еду домой. Люди едут туда отдыхать, а я там живу! Вечером выхожу, смотрю на звезды, ведь небо у нас такое низкое. Днём любуюсь тайгой. Дети часто привозят в гости своих друзей, так они с радостью в баню идут. Разве можно назвать такую жизнь тяжёлым трудом? Зимой у нас, кстати, дороги чистят регулярно! Развитие есть. Когда ты живёшь в деревне, начинаешь думать о том, как облегчить свою жизнь. У нас, например, вода в доме, в том числе и горячая, туалет.
Главная особенность деревни ещё и в том, что жители друг друга знают и дружат между собой. Мы, например, всей улицей встречаемся на перекрёстке в новогоднюю ночь, пускаем фейерверки, поздравляем друг друга. Летом муж поставил в ограде бассейн — тоже купалась вся улица! Накормила птицу, пошла к соседям в гости, а они жарят картошку. Попросила мужа купить хлеба по дороге с работы, все вместе поужинали. Для села это обычное дело. Мы живём спокойно, размеренно, не бежим никуда.