Куры, баня и жареная картошка. Чем хороша жизнь на селе?

По данным Кемеровостата, за год из кузбасских сёл переехали в города 3277 человека. Но есть и те, кто за землю держится. О том, легко ли справляться с домашним хозяйством, об автобусах до райцентра и отвоёванной школе хозяйка личного подсобного хозяйства «Филькин двор» Алёна Филина рассказала корреспонденту «АиФ в Кузбассе».

Хозяйство затягивает.

Наталья Исаева: Алёна, в селе вы живёте практически всю жизнь, разводите птицу и кроликов. И те, кто делом занят, обычно сетуют на то, что большинству селян трудовой образ жизни не интересен. Тяжело ли найти сегодня в селе помощников?

Алена Филина: Практически невозможно! У меня всего один помощник — Наташа Нижникова. Но чтобы её найти… Сначала я пошла за помощью к нашему врачу, которая знает абсолютно всех. Она сказала, что доверить скотину у нас можно только одному человеку! Дело в том, что в деревне много пьющих. А те, кто хочет трудиться и зарабатывать деньги, в основном ездят в город, потому что в деревне работать негде. Молодёжь в сельском хозяйстве трудиться не стремится, да и обычно старается уехать из села. Хотя, на мой взгляд, сегодня многие хотели бы жить подальше от города. В Силино, например, очень много горожан построили дачи. Люди приезжают сюда летом, ухаживают за огородом и живут до осени. Думаю, если у нас будут удобные условия, то в сёла начнут переезжать люди.

Пока же мы только боимся, что нас обложат налогами за скотину или придумают какое-то наказание за незаконное предпринимательство, за то, что мы продаём излишки! Это неправильно, ведь подсобное хозяйство — это и самозанятость.

— Много ли в вашем окружении желающих заниматься сельским хозяйством? Статистика говорит о том, что селяне стали меньше держать коров, свиней…

— По моим наблюдениям, интерес к сельскому хозяйству есть, его нужно просто поддержать. Например, моя подруга (живёт она в частном секторе Кемерова) научилась варить сыр. Пока она держит двух дойных коз и двух молодок, очень хочет увеличивать поголовье. Моя помощница весной взяла гусей, вырастила и обеспечила себя мясом на зиму. Сейчас хочет попробовать вырастить уток. Это затягивает. Сама начинала с разведения кур. Это было хобби. В итоге к 25 породам кур прибавились индоутки, цесарки, перепёлки, гуси, индюки, фазаны, в планах есть и павлины.

В Силино немногие держат коров и свиней. Уверена, что могли бы держать больше. На своём примере могу показать: мы смогли бы полностью обеспечить кемеровский рынок той же гусятиной, индюшатиной, утятиной. Но возможности нам такой не дали. Во-первых, дорогая электроэнергия. За 1 КВт мы платим 3 руб. За день у меня набегает до 50 КВт., а это150 руб. Нужен льготный тариф. Второе — дорогие корма. Если бы была маленькая поддержка в виде хотя бы сена на зиму, то мы смогли бы расширить хозяйство. В прошлом году администрация нас буквально уговорила оформиться как крестьянско-фермерское хозяйство, пообещали грант. А потом сказали, что мы не прошли по конкурсу. В итоге ещё и должны остались, ведь налоги стали капать сразу после открытия фермы. Эта ситуация сильно ударила по рукам. Было обидно, а самое главное, теперь нет доверия к местной власти.

Думаю так: нужно дать людям возможность поднять своё хозяйство. Помочь, например, с теми же кормами, а не облагать сразу налогами.

Деревня — это отдых?

— Чего сегодня не хватает селянину? Чем, например, интересуетесь вы и ваши дети? Можете это найти в Силино?

— Во-первых, нужно предприятие, на котором бы селяне работали. Во-вторых, до нас сложно добраться, если нет машины, ведь автобус ходит только два раза в день. В-третьих, не хватает детского сада и хорошей школы! Если раньше у нас был хороший двухэтажный детсад, то сегодня осталось маленькое помещение, в котором одна разновозрастная группа. В Силино есть только начальная школа, а потом дети на школьном автобусе едут учиться в Елыкаево. Но даже эту маленькую школу родители буквально отвоевали в прошлом году, потому что её хотели закрыть.

На самом деле, потребности у людей похожи, и неважно, где человек живёт: в городе или деревне. Мой младший сын, ему сейчас 13 лет, увлекается плаванием. Каждый день встаёт в шесть утра и едет в бассейн в центр Кемерова. Дочка 15 лет ездила в город на танцы. Сейчас готовится к поступлению в педагогический институт в Санкт-Петербург, участвует в олимпиадах. Старший сын учится в Томске в университете. Единственное, что отличает сельских детей от городских, по моим наблюдениям, — трудовое воспитание и самостоятельность. Наши ребятишки с детства помогают по хозяйству. Курятник, например, сыновья строят вместе с мужем. Младший сын единственный в классе умеет пользоваться ломом, лопатой, шуруповёртом, топором. Знает, как утеплить крышу, положить пол. Дочь готовит, стирает, убирает.

Конечно, хотелось бы больше культуры. В селе же всё держится на энтузиастах. Недавно, например, местная жительница выиграла грант, и теперь в клубе работает ансамбль «Казаки» и «Рябинушка». Дети там танцуют и поют. Сейчас постановку к Новому году готовят. В прошлом году приезжал мужчина, который организовал секцию каратэ. Около 30 ребятишек записались, но через месяц осталось пятеро. Слишком уж дорогие были занятия — 1500 руб. в месяц! Это много для деревни. Платное здесь не приживается.

— А как с медициной? Приходится в город ехать, если, например, загрипповал?

— У нас не глухая деревня, здесь можно жить! Врач у нас, Валентина Васильевна Рябушева, замечательная, она работает уже давно. Никогда не отказывает в помощи: и в выходные обращаемся, и в праздники. В фельдшерский пункт приезжают узкие специалисты: гинеколог раз в квартал, стоматолог два раза в месяц, лор. Заранее нас оповещают о дате приезда.

— У вас такое большое хозяйство… Встаёте, наверное, затемно, чтобы успеть и печь протопить, и управиться?

— Конечно, выходных в деревне нет: управляться и топить печку нужно каждый день. Но так как мы с Наташей работаем вдвоём, то договариваемся. Если мне нужно в город по своим делам, то она меня подменит. Если выходной нужен ей, то я справляюсь сама. Родители помогают с огородом, по осени родственники и друзья свозят мелкую морковку, картошку для скотины. Это нормальная сельская жизнь. У меня часто спрашивают: «Ты встаёшь в пять утра? За день у меня набегает до 50 КВт., Встаю в половине девятого, провожаю мужа на работу и начинаю заниматься птицей. Наташа приходит к девяти, тоже к этому времени успевает и печку дома протопить, и дочку в школу проводить.

Когда ты воспринимаешь хозяйство как хобби и любишь его, оно не будет в тягость. Сколько у нас было счастья, когда Арауканы (порода кур, которые несут яйца со скорлупой голубого оттенка) начали нестись! А сколько счастья, когда вылупляется цыплёнок! В селе часто бывают перебои с электроэнергией. Однажды отключили свет, и у нас полетел инкубатор. Сколько слёз мы пролили… Чудом из 15 яиц вылупился один гусёнок. Как мы радовались, что он выжил! Сейчас он уже большой, зовут Лунтик. А на случай очередного отключения мы поставили генератор.

Когда приезжаю в город к свекрови и вижу городскую жизнь, не понимаю, как люди живут… Какая может быть жизнь в многоэтажной коробке? Я же абсолютно счастливая женщина. Только подумайте: люди едут в Силино на дачу, а я еду домой. Люди едут туда отдыхать, а я там живу! Вечером выхожу, смотрю на звезды, ведь небо у нас такое низкое. Днём любуюсь тайгой. Дети часто привозят в гости своих друзей, так они с радостью в баню идут. Разве можно назвать такую жизнь тяжёлым трудом? Зимой у нас, кстати, дороги чистят регулярно! Развитие есть. Когда ты живёшь в деревне, начинаешь думать о том, как облегчить свою жизнь. У нас, например, вода в доме, в том числе и горячая, туалет.