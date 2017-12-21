В Красноярске продаются одни из самых дорогих искусственных елок в России
Средняя стоимость дерева составляет 1549 рублей.
Средняя стоимость дерева составляет 1549 рублей.
В Красноярске к Новому году продаются одни из самых дорогих елок в России. Искусственное дерево в городе можно купить по средней цене 1549 рублей. Такие данные предоставил сервис объявлений «Юла».
Красноярск оказался четвертым городом по стоимости новогодней искусственной елки в стране. Город уступил только Нижнему Новгороду, Москве и Тюмени.
Так, елку высотой 60 см можно купить за 620 рублей. Искусственные деревья под три метра продаются за 5930 рублей.
«Самыми популярными у жителей Красноярска оказались искусственные деревья размером 90−120 см», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее эксперты центра стандартизации и метрологии нашли в магазинах Красноярска небезопасные искусственные елки и новогодние украшения.