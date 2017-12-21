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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске продаются одни из самых дорогих искусственных елок в России

Средняя стоимость дерева составляет 1549 рублей.

В Красноярске к Новому году продаются одни из самых дорогих елок в России. Искусственное дерево в городе можно купить по средней цене 1549 рублей. Такие данные предоставил сервис объявлений «Юла».

Красноярск оказался четвертым городом по стоимости новогодней искусственной елки в стране. Город уступил только Нижнему Новгороду, Москве и Тюмени.

Так, елку высотой 60 см можно купить за 620 рублей. Искусственные деревья под три метра продаются за 5930 рублей.

«Самыми популярными у жителей Красноярска оказались искусственные деревья размером 90−120 см», — говорится в сообщении.

Отметим, что для любителей необычных новогодних украшений на интернет-аукционах продаются хенд-мейд елки из бисера, салфеток, кружева, атласной ленты и из фетра. За 5 000 рублей можно приобрести деревянную елку, а за 350 рублей— из бисера.

Напомним, ранее эксперты центра стандартизации и метрологии нашли в магазинах Красноярска небезопасные искусственные елки и новогодние украшения.

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В Красноярске продаются одни из самых дорогих искусственных елок в России
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