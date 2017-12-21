Путин увеличил продолжительность прогулок для осужденных

Голуби летят над нашим островом: тюрьмы, из которых не сбежать

Закон предусматривает увеличение ежедневной прогулки осужденным, содержащимся в камерах, при их хорошем поведении. В настоящее время, согласно ст. 113 УИК РФ, в качестве поощрения таким заключенным могут увеличивать время прогулок до двух часов.