Главные красноярские часы сменили мелодию на отрывок из «Щелкунчика»
Часы на здании администрации города сменили мелодию на время новогодних праздников.
Часы на здании администрации города сменили мелодию на время новогодних праздников.
Красноярский «Биг-Бен» впервые сменил мелодию — вечером 20 декабря главные часы города заиграли Чайковского. Во вторник на Театральной площади города открылась первая районная ёлка и впервые
Новую мелодию долгое время держали в секрете. А вчера в 19:30 «Биг-Бен» заиграл «Танец Феи Драже» из балета Чайковского «Щелкунчик». Многих горожан удивили такие изменения. И не все из них сразу поняли, откуда звучит музыка.
Мелодия повторяется каждые полчаса, а каждый час звучат обычные куранты. Фрагмент из «Щелкунчика» будет звучать до Старого Нового года.