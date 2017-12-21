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05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Главные красноярские часы сменили мелодию на отрывок из «Щелкунчика»

Часы на здании администрации города сменили мелодию на время новогодних праздников.

Красноярский «Биг-Бен» впервые сменил мелодию — вечером 20 декабря главные часы города заиграли Чайковского. Во вторник на Театральной площади города открылась первая районная ёлка и впервые по-новому зазвучали часы на администрации Красноярска.

Новую мелодию долгое время держали в секрете. А вчера в 19:30 «Биг-Бен» заиграл «Танец Феи Драже» из балета Чайковского «Щелкунчик». Многих горожан удивили такие изменения. И не все из них сразу поняли, откуда звучит музыка.

Мелодия повторяется каждые полчаса, а каждый час звучат обычные куранты. Фрагмент из «Щелкунчика» будет звучать до Старого Нового года.

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 Главные красноярские часы сменили мелодию на отрывок из «Щелкунчика»
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