В Красноярске продают опасную «незамерзайку» с ядом

Управление Роспотребнадзора сообщает, что для проверки было взято 10 образцов. В итоге в 6 образцах было обнаружено превышение содержания ментола. Проверку не прошли: стеклоомывающая жидкость Gleid EXCLUSIVE -30 (Москва), жидкость для мытья автомобиля и незамерзающая жидкость для стёкол «Арктик-Айс» (Владимир), Winter way -20 Aquarelle (Москва), Ultra Cleaner -30 (Москва), «НОРД» -30 (Москва).