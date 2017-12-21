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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске продают опасную «незамерзайку» с ядом

В 6 из 10 образцов эксперты обнаружили превышение ментола.

Красноярские эксперты обнаружили на полках магазинов опасную стеклоомывающую жидкость с ядом.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что для проверки было взято 10 образцов. В итоге в 6 образцах было обнаружено превышение содержания ментола. Проверку не прошли: стеклоомывающая жидкость Gleid EXCLUSIVE -30 (Москва), жидкость для мытья автомобиля и незамерзающая жидкость для стёкол «Арктик-Айс» (Владимир), Winter way -20 Aquarelle (Москва), Ultra Cleaner -30 (Москва), «НОРД» -30 (Москва).

«Метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. При остром отравление появляется тошнота, чувство опьянения, рвота, головная боль, резкое ухудшение зрения. Летальность при отравлении метиловым спиртом значительна», — отметили в ведомстве.

В итоге с продажи было снято 590 литров жидкостей (1185 шт.). Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 678 тысяч рублей. Материалы передали следствию.

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