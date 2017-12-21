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06:39 (мск), источник: Известия

Обнаружена пропавшая сто лет назад первая подлодка Австралии

Обломки первой австралийский подводной лодки обнаружены спустя 103 года после ее исчезновения, передает в четверг министерство обороны страны.

«Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи», — говорится в сообщении военного ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уточняется, что местоположение субмарины удалось определить во время тринадцатой по счету экспедиции.

Судно находится на глубине 300 м.

Австралийская подводная лодка пропала в районе Новая Британия 14 сентября 1914 года, на ее борту в тот момент находились 35 членов экипажа. Причины ее исчезновения до сих пор не выяснены.

Напомним, в Атлантическом море продолжаются поиски аргентинской субмарины «Сан-Хуан», связь с которой была потеряна 15 ноября. На борту подлодки находились 44 моряка.

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