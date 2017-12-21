Обнаружена пропавшая сто лет назад первая подлодка Австралии
Обломки первой австралийский подводной лодки обнаружены спустя 103 года после ее исчезновения, передает в четверг министерство обороны страны.
Обломки первой австралийский подводной лодки обнаружены спустя 103 года после ее исчезновения, передает в четверг министерство обороны страны.
«Старейшая
Уточняется, что местоположение субмарины удалось определить во время тринадцатой по счету экспедиции.
Австралийская подводная лодка пропала в районе Новая Британия 14 сентября 1914 года, на ее борту в тот момент находились 35 членов экипажа. Причины ее исчезновения до сих пор не выяснены.
Напомним, в Атлантическом море продолжаются поиски аргентинской субмарины «Сан-Хуан», связь с которой была потеряна 15 ноября. На борту подлодки находились 44 моряка.