Обнаружена пропавшая сто лет назад первая подлодка Австралии

«Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что местоположение субмарины удалось определить во время тринадцатой по счету экспедиции.

Судно находится на глубине 300 м.

Австралийская подводная лодка пропала в районе Новая Британия 14 сентября 1914 года, на ее борту в тот момент находились 35 членов экипажа. Причины ее исчезновения до сих пор не выяснены.