Новый арт-объект «Все сбудется»: сегодня уфимцы могут загадать желание
УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В центре столицы Башкортостана, на Гостином дворе, появился красочный
УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В центре столицы Башкортостана, на Гостином дворе, появился красочный
С 17.00 до 19.00 21 декабря волонтеры этой позитивной акции предлагают уфимцам ответить на вопрос «Какое желание вы загадаете на следующий год?». Жители города смогут поделиться своими желаниями около нового
В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве,
Все желающие могут присоединиться к акции и в интернете. Для этого нужно поделиться своим желанием с тегом акции #ВсеСбудется. За самые необычные желания волонтеры обещают брендированные подарки: рюкзаки, варежки, шапки, шарфы и многое другое.