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06:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Новый арт-объект «Все сбудется»: сегодня уфимцы могут загадать желание

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В центре столицы Башкортостана, на Гостином дворе, появился красочный арт-объект «Все сбудется». Он установлен в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым годом сразу в нескольких российских городах.

Источник: Башинформ

С 17.00 до 19.00 21 декабря волонтеры этой позитивной акции предлагают уфимцам ответить на вопрос «Какое желание вы загадаете на следующий год?». Жители города смогут поделиться своими желаниями около нового арт-объекта, не только записав их на открытку и опустив в специальную почту желаний, но и рассказав их профессиональной съемочной группе.

В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Всего планируется опросить более 50 тысяч человек.

Все желающие могут присоединиться к акции и в интернете. Для этого нужно поделиться своим желанием с тегом акции #ВсеСбудется. За самые необычные желания волонтеры обещают брендированные подарки: рюкзаки, варежки, шапки, шарфы и многое другое.

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