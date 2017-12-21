Новый арт-объект «Все сбудется»: сегодня уфимцы могут загадать желание

Источник: Башинформ

С 17.00 до 19.00 21 декабря волонтеры этой позитивной акции предлагают уфимцам ответить на вопрос «Какое желание вы загадаете на следующий год?». Жители города смогут поделиться своими желаниями около нового арт-объекта, не только записав их на открытку и опустив в специальную почту желаний, но и рассказав их профессиональной съемочной группе.

В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Всего планируется опросить более 50 тысяч человек.