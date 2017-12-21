Глава Минприроды России: Мы должны сделать все от нас зависящее для здоровья Байкала
Сергей Донской рассказал о начале строительства очистных сооружений в
Сергей Донской рассказал о начале строительства очистных сооружений в
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской подвел предварительные итоги Года экологии. Глава Минприроды заявил, что власти сделают все возможное для ликвидации загрязнения Байкала. Для этого начато строительство очистных сооружений в
Напомним, чистая питьевая вода Байкала будет гарантирована потомкам, отметил глава Минприроды России Сергей Донской. Сейчас продолжается строительство канализационных очистных сооружений Иркутска и еще целого ряда очистных и полигонов. В приоритете их строительство в
Уровень антропогенного загрязнения в водах Байкала превышает предельно допустимый уровень в несколько раз. Это показал мониторинг «Взаимодействия вод берега и аквальной (водной) части Байкала». По мнению заведующего лабораторией биогеохимии Лимнологического института СО РАН Александра Сутурина, проблема сохранится до тех пор, пока не будет нормальной инфраструктуры — эффективных очистных сооружений, мусоросборок, переработки отходов.