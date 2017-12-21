Глава Минприроды России: Мы должны сделать все от нас зависящее для здоровья Байкала

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской подвел предварительные итоги Года экологии. Глава Минприроды заявил, что власти сделают все возможное для ликвидации загрязнения Байкала. Для этого начато строительство очистных сооружений в Улан-Удэ — сегодня это основной источник загрязнений озера коммунальными стоками. Возведение продолжится и в следующем году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Известия».

Напомним, чистая питьевая вода Байкала будет гарантирована потомкам, отметил глава Минприроды России Сергей Донской. Сейчас продолжается строительство канализационных очистных сооружений Иркутска и еще целого ряда очистных и полигонов. В приоритете их строительство в Улан-Удэ, на это выделены деньги из резервного фонда правительства.