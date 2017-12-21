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08:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минприроды России: Мы должны сделать все от нас зависящее для здоровья Байкала

Сергей Донской рассказал о начале строительства очистных сооружений в Улан-Удэ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской подвел предварительные итоги Года экологии. Глава Минприроды заявил, что власти сделают все возможное для ликвидации загрязнения Байкала. Для этого начато строительство очистных сооружений в Улан-Удэ — сегодня это основной источник загрязнений озера коммунальными стоками. Возведение продолжится и в следующем году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Известия».

Напомним, чистая питьевая вода Байкала будет гарантирована потомкам, отметил глава Минприроды России Сергей Донской. Сейчас продолжается строительство канализационных очистных сооружений Иркутска и еще целого ряда очистных и полигонов. В приоритете их строительство в Улан-Удэ, на это выделены деньги из резервного фонда правительства.

Уровень антропогенного загрязнения в водах Байкала превышает предельно допустимый уровень в несколько раз. Это показал мониторинг «Взаимодействия вод берега и аквальной (водной) части Байкала». По мнению заведующего лабораторией биогеохимии Лимнологического института СО РАН Александра Сутурина, проблема сохранится до тех пор, пока не будет нормальной инфраструктуры — эффективных очистных сооружений, мусоросборок, переработки отходов.

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