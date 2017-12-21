Школьник из Красноярска изобрел электронный поводырь для слабовидящих

Данил Люминарский из 22-ой красноярской школы придумал электронный аналог собаки-поводыря. Устройство предназначено для слабовидящих людей. В обычную трость изобретатель вмонтировал пульт управления, а также аналоги навигатора и парктроника. Устройство включает в себя GPS, карты местности, модули голосового ввода данных и коррекции маршрута человека. Как только пользователь трости включает ее, система GPS автоматически определяет место нахождения человека. Далее он называет адрес, и умная система обрабатывает звуковой сигнал, самостоятельно прокладывая оптимальный маршрут.

«Поводырь» не просто говорит пользователю «идите прямо» или «поверните налево». Система, вмонтированная в трость, предупреждает о возможных препятствиях. Встроенный аналог парктроника сообщит человеку о бордюре или лестнице на его пути. Если препятствие существует, система оповестит пользователя звуковым и вибросигналом. Уточняется, что их сила нарастает по мере приближения к препятствию. Трость можно запрограммировать под конкретного человека и сохранять индивидуальные маршруты, например, до магазина или поликлиники.

Данил Люминарский разрабатывал и занимался сборкой трости больше года. По расчетам школьника, если запустить устройство в производство, то электронный поводырь будет стоить около 10 тысяч рублей. Тем не менее изобретатель не ставит цель заработать.



Молодой человек планирует сделать жизнь людей со слабым зрением проще и удобней. Он уверен, что благодаря его разработке слабовидящие красноярцы смогут самостоятельно передвигаться по городу и жить обычной жизнь. После школы Данил хочет стать инженером и сейчас учится в специализированном инженерно-технологическом классе. В спецклассе действует особая программа по углубленному изучению физики и математики, ученики посещают занятия по теории решения изобретательских задач, черчению, программированию, робототехники, компьютерному 3D-моделированию, работают в инженерной лаборатории.