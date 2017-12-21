Школьник из Красноярска изобрел электронный поводырь для слабовидящих
Умная система обрабатывает звук и прокладывает оптимальный маршрут.
Умная система обрабатывает звук и прокладывает оптимальный маршрут.
Данил Люминарский из 22-ой красноярской школы придумал электронный аналог
«Поводырь» не просто говорит пользователю «идите прямо» или «поверните налево». Система, вмонтированная в трость, предупреждает о возможных препятствиях. Встроенный аналог парктроника сообщит человеку о бордюре или лестнице на его пути. Если препятствие существует, система оповестит пользователя звуковым и вибросигналом. Уточняется, что их сила нарастает по мере приближения к препятствию. Трость можно запрограммировать под конкретного человека и сохранять индивидуальные маршруты, например, до магазина или поликлиники.
Молодой человек планирует сделать жизнь людей со слабым зрением проще и удобней. Он уверен, что благодаря его разработке слабовидящие красноярцы смогут самостоятельно передвигаться по городу и жить обычной жизнь. После школы Данил хочет стать инженером и сейчас учится в специализированном
«В этом учебном году в школах значительно увеличилось количество специализированных классов. В 68 классах различных направлений обучаются 1700 ребят», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — Для учеников специализированных классов школы становятся первой ступенью в освоении современных инженерных специальностей. Они проходят профессиональную ориентацию, со всей ответственностью подходят к выбору профессии и получают отличную базу для дальнейшего успешного поступления в ведущие вузы региона и страны.