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08:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Школьник из Красноярска изобрел электронный поводырь для слабовидящих

Умная система обрабатывает звук и прокладывает оптимальный маршрут.

Данил Люминарский из 22-ой красноярской школы придумал электронный аналог собаки-поводыря. Устройство предназначено для слабовидящих людей. В обычную трость изобретатель вмонтировал пульт управления, а также аналоги навигатора и парктроника. Устройство включает в себя GPS, карты местности, модули голосового ввода данных и коррекции маршрута человека. Как только пользователь трости включает ее, система GPS автоматически определяет место нахождения человека. Далее он называет адрес, и умная система обрабатывает звуковой сигнал, самостоятельно прокладывая оптимальный маршрут.

«Поводырь» не просто говорит пользователю «идите прямо» или «поверните налево». Система, вмонтированная в трость, предупреждает о возможных препятствиях. Встроенный аналог парктроника сообщит человеку о бордюре или лестнице на его пути. Если препятствие существует, система оповестит пользователя звуковым и вибросигналом. Уточняется, что их сила нарастает по мере приближения к препятствию. Трость можно запрограммировать под конкретного человека и сохранять индивидуальные маршруты, например, до магазина или поликлиники.

Данил Люминарский разрабатывал и занимался сборкой трости больше года. По расчетам школьника, если запустить устройство в производство, то электронный поводырь будет стоить около 10 тысяч рублей. Тем не менее изобретатель не ставит цель заработать.


Молодой человек планирует сделать жизнь людей со слабым зрением проще и удобней. Он уверен, что благодаря его разработке слабовидящие красноярцы смогут самостоятельно передвигаться по городу и жить обычной жизнь. После школы Данил хочет стать инженером и сейчас учится в специализированном инженерно-технологическом классе. В спецклассе действует особая программа по углубленному изучению физики и математики, ученики посещают занятия по теории решения изобретательских задач, черчению, программированию, робототехники, компьютерному 3D-моделированию, работают в инженерной лаборатории.

«В этом учебном году в школах значительно увеличилось количество специализированных классов. В 68 классах различных направлений обучаются 1700 ребят», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — Для учеников специализированных классов школы становятся первой ступенью в освоении современных инженерных специальностей. Они проходят профессиональную ориентацию, со всей ответственностью подходят к выбору профессии и получают отличную базу для дальнейшего успешного поступления в ведущие вузы региона и страны.

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