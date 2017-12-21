Самая длинная ночь в 2017 году ждет жителей Новосибирска

В Новосибирске этот момент произойдет в 23 часа 29 минут. «Именно в это время центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние от Земли, — сообщила сотрудник Новосибирского планетария при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий Виктория Дамм. — Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. Это самый благоприятный период для наблюдений различных небесных объектов ночного неба, но зимние холода и частая ненастная погода в Сибири не позволяют проводить полноценных наблюдений».