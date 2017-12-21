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06:52 (мск), источник: VN.ru

Самая длинная ночь в 2017 году ждет жителей Новосибирска

Всего 7 часов 10 минут будет длиться сегодня световой день. Это самый короткий день в году, а ночь на 22 декабря будет самой длинной. Сегодня, 21 декабря, наступил День зимнего солнцестояния.

В Новосибирске этот момент произойдет в 23 часа 29 минут. «Именно в это время центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние от Земли, — сообщила сотрудник Новосибирского планетария при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий Виктория Дамм. — Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. Это самый благоприятный период для наблюдений различных небесных объектов ночного неба, но зимние холода и частая ненастная погода в Сибири не позволяют проводить полноценных наблюдений».

На Руси говорили: «Солнце на лето, зима на морозы». В Новосибирской области еще только предстоят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться. Но это увеличение будет настолько медленным, что заметно будет только после новогодних праздников.

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