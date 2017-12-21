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08:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ледяная горка в виде шахты украсит центр Копейска

Необычный арт-объект появится на площади Трудовой Славы.

Прежняя деревянная горка износилась и стала небезопасна, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в администрации Копейска. Все затраты по строительству горки взяли на себя два городских предприятия. А за идеей — как будет выглядеть арт- объект, далеко ходит не пришлось.

«Исторически сложилось, что город Копейск — город шахтёров, и мы решили стилистически сделать эту горку в виде шахты. Посмотрели аналоги, как подобные конструкции выполняются, и сделали проект. Для безопасности мы окрасили все ограждения и пути ярко-красным сигнальным цветом. Стилистика будет не только в форме, но ещё и в цвете», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Алексей Олещенко.

Источник: akgo74.ru

На новой горке смогут прокатиться не только дети, но и взрослые. Городские архитекторы посоветовали строителям сделать 2 спуска: взрослые будут подниматься на горку и кататься с нее по одной стороне, а дети -по другой. Это и удобно, и безопасно.

До конца недели строительство ледяной шахты обещают завершить.

Служба информации cheltv.ru

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