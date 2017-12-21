Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Первые светящиеся фигуры, разноцветные букеты и пальмы появятся в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января, праздничные салюты с других площадок отгремят в час ночи. Праздничное шоу подготовил столичный Департамент культуры. Всего новогодние фейерверки запустят с 36 площадок в разных частях города. В воздух выпустят сотни тысяч огненных залпов. Посмотреть праздничное пиротехническое шоу можно будет во всех 12 столичных округах.

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Например, в центре Москвы салют украсит небо над Парком Горького, у Москворецкого моста и в саду «Эрмитаж». Всего в ЦАО подготовлено семь специальных площадок. На северо-востоке столицы планируется запускать пиротехнику с пяти площадок. Так, фейерверки запустят на Новгородской улице в районе Лианозово и у памятника советскому ученому Мстиславу Келдышу на аллее Космонавтов (станция метро «ВДНХ»). Жители ТиНАО понаблюдают за праздничным салютом в двух местах — в 1-м микрорайоне города Московский и в Центральном микрорайоне поселка ЛМС. Для жителей Зеленограда фейерверки запустят на Озерной аллее. На каждой из 36 площадок горожан ждет необычное световое шоу. В небе появятся искристые сферы, цветки из золотых нитей, золотые и мерцающие пионы, хризантемы и пальмы.

Праздничные фейерверки в Москве традиционно запускают именно в час ночи. К этому времени новый год наступает на территории всей страны — от Камчатки до Калининграда.

В начале декабря пользователи «Активного гражданина» проголосовали за программу новогодней ночи в 20 парках. Среди них Парк Горького и парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж», Таганский, Измайловский, Перовский и Лианозовский парки. Голосование «Встречаем Новый год в парке!» проходило в два этапа. В каждом участвовали более 170 тысяч человек. Большинство респондентов — в среднем 28,83 процента — хотели бы, чтобы в парках запускали фейерверки. Второе место заняло предложение провести концерты современной музыки.

Где запустят фейерверки в новогоднюю ночь.

ЦАО:

— Таганский парк (улица Таганская, дома 40−42);.

— сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3);.

— парк «Красная Пресня» (Мантулинская улица, владение 5);.

— Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 2);.

— сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15);.

— Екатерининский парк (улица Большая Екатерининская, дом 27);.

— Москворецкий мост (Москворецкая улица, у Большого Москворецкого моста).

СВАО:

— Бабушкинский парк (улица Менжинского, дом 6, строение 3);.

— Лианозовский парк (улица Угличская, дом 13);.

— Гончаровский парк (улица Руставели, владение 7);.

— ВДНХ (аллея Космонавтов, у памятника М. В. Келдышу);.

— Лианозово (улица Новгородская, дом 38).

ВАО:

— Измайловский парк (аллея Большого круга, владение 7);.

— Сиреневый сад (Щелковское шоссе, владения 8−12);.

— парк «Сокольники» (Митьковский проезд);.

— Перовский парк (улица Лазо, владение 7);.

— городок имени Баумана (Измайловский остров).

ЗАО:

— парк 50-летия Октября (улица Удальцова, дом 22);.

— парк Победы на Поклонной горе (улица Братьев Фонченко, дом 7);.

— Ново-Переделкино (улица Федосьино, дом 18);.

— поселок Внуково (улица Большая Внуковская, дом 6).

ЮАО:

— парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);.

— Братеевский парк (улица Борисовские Пруды, дом 25);.

— Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1).

ЮВАО:

— парк 850-летия Москвы (улица Поречная, дома 9−17);.

— парк «Кузьминки», дом 1, строение 2;.

— Кузьминки (улица Заречье, дом 3);.

— парк «Печатники» (улица Кухмистерова, дом 4).

ЮЗАО:

— Воронцовский парк, дом 8;.

— Северное Бутово (улица Знаменские Садки, дом 11).

СЗАО:

— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дома 50−70);.

— ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5).

ТиНАО:

— город Московский (центр спорта «Московский»);.

— поселение Вороновское (поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 16).

САО:

— парк Дружбы (Фестивальные пруды).

ЗелАО: