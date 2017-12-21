Новогодние фейерверки запустят с 36 площадок
Яркие световые шоу можно будет увидеть во всех 12 столичных округах 1 января.
Яркие световые шоу можно будет увидеть во всех 12 столичных округах 1 января.
Первые светящиеся фигуры, разноцветные букеты и пальмы появятся в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января, праздничные салюты с других площадок отгремят в час ночи. Праздничное шоу подготовил столичный Департамент культуры. Всего новогодние фейерверки запустят с 36 площадок в разных частях города. В воздух выпустят сотни тысяч огненных залпов. Посмотреть праздничное пиротехническое шоу можно будет во всех 12 столичных округах.
Например, в центре Москвы салют украсит небо над Парком Горького, у Москворецкого моста и в саду «Эрмитаж». Всего в ЦАО подготовлено семь специальных площадок. На
В начале декабря пользователи «Активного гражданина» проголосовали за программу новогодней ночи в 20 парках. Среди них Парк Горького и парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж», Таганский, Измайловский, Перовский и Лианозовский парки. Голосование «Встречаем Новый год в парке!» проходило в два этапа. В каждом участвовали более 170 тысяч человек. Большинство респондентов — в среднем 28,83 процента — хотели бы, чтобы в парках запускали фейерверки. Второе место заняло предложение провести концерты современной музыки.
Где запустят фейерверки в новогоднюю ночь.
ЦАО:
— Таганский парк (улица Таганская, дома 40−42);.
— сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3);.
— парк «Красная Пресня» (Мантулинская улица, владение 5);.
— Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 2);.
— сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15);.
— Екатерининский парк (улица Большая Екатерининская, дом 27);.
— Москворецкий мост (Москворецкая улица, у Большого Москворецкого моста).
СВАО:
— Бабушкинский парк (улица Менжинского, дом 6, строение 3);.
— Лианозовский парк (улица Угличская, дом 13);.
— Гончаровский парк (улица Руставели, владение 7);.
— ВДНХ (аллея Космонавтов, у памятника М. В. Келдышу);.
— Лианозово (улица Новгородская, дом 38).
ВАО:
— Измайловский парк (аллея Большого круга, владение 7);.
— Сиреневый сад (Щелковское шоссе, владения 8−12);.
— парк «Сокольники» (Митьковский проезд);.
— Перовский парк (улица Лазо, владение 7);.
— городок имени Баумана (Измайловский остров).
ЗАО:
— парк 50-летия Октября (улица Удальцова, дом 22);.
— парк Победы на Поклонной горе (улица Братьев Фонченко, дом 7);.
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— поселок Внуково (улица Большая Внуковская, дом 6).
ЮАО:
— парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);.
— Братеевский парк (улица Борисовские Пруды, дом 25);.
— Государственный
ЮВАО:
— парк 850-летия Москвы (улица Поречная, дома 9−17);.
— парк «Кузьминки», дом 1, строение 2;.
— Кузьминки (улица Заречье, дом 3);.
— парк «Печатники» (улица Кухмистерова, дом 4).
ЮЗАО:
— Воронцовский парк, дом 8;.
— Северное Бутово (улица Знаменские Садки, дом 11).
СЗАО:
— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дома 50−70);.
— ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5).
ТиНАО:
— город Московский (центр спорта «Московский»);.
— поселение Вороновское (поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 16).
САО:
— парк Дружбы (Фестивальные пруды).
ЗелАО:
— Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2).