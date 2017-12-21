Лучших студентов отметили в правительстве Хабаровского края

Лучшие студенты из числа коренных малочисленных народов получили стипендию губернатора края. В торжественной обстановке молодые люди со всего Хабаровского края получили дипломы и памятные подарки.

Вообще такая стипендия вручается уже 10 год подряд на конкурсной основе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она была учреждена в целях повышения эффективности подготовки кадров и стимулирования заинтересованности молодежи в получении профессионального образования.

— Первоначально стипендия присуждалась лишь пяти лучшим студентам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в высших учебных заведениях края. Сегодня мы видим, что число стипендиатов растет — успешных студентов уже 30. Это говорит о целеустремленности молодых людей, об их активной жизненной позиции, — сказал присутствующий на церемонии первый заместитель министра природных ресурсов правительства Хабаровского края Вячеслав Ковалев.

К слову, сегодня на получение стипендии могут претендовать как студенты высших учебных заведений, так и профессиональных образовательных организаций. В этот раз конкурс прошли 10 учащихся высших учреждений и 20 — профессиональных.