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07:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучших студентов отметили в правительстве Хабаровского края

Представителям коренных малочисленных народов назначили стипендии губернатора края.

Лучшие студенты из числа коренных малочисленных народов получили стипендию губернатора края. В торжественной обстановке молодые люди со всего Хабаровского края получили дипломы и памятные подарки.

Вообще такая стипендия вручается уже 10 год подряд на конкурсной основе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она была учреждена в целях повышения эффективности подготовки кадров и стимулирования заинтересованности молодежи в получении профессионального образования.

 — Первоначально стипендия присуждалась лишь пяти лучшим студентам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в высших учебных заведениях края. Сегодня мы видим, что число стипендиатов растет — успешных студентов уже 30. Это говорит о целеустремленности молодых людей, об их активной жизненной позиции, — сказал присутствующий на церемонии первый заместитель министра природных ресурсов правительства Хабаровского края Вячеслав Ковалев.

К слову, сегодня на получение стипендии могут претендовать как студенты высших учебных заведений, так и профессиональных образовательных организаций. В этот раз конкурс прошли 10 учащихся высших учреждений и 20 — профессиональных.

Как ранее сообщало агентство, стипендия выплачивается с учетом районного коэффициента.

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