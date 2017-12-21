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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На шахте «Есаульская» обрушилась порода: три человека заблокированы

На момент обрушения в шахте находились 99 человек.

В Новокузнецком районе на шахте «Есаульская» произошло обрушение породы.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, порода обрушилась в тупиковом вентиляционном штреке глубиной 100 м. Длина завала составляет 10 м. Обрушение произошло 20 декабря около 19:00 часов. Сообщается, что аэрогазовая обстановка на шахте в норме. На момент обрушения в шахте находились 100 рабочих, 97 из них самостоятельно поднялись на поверхность. На аварийном участке остались три человека. Связь с ними установлена, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Горноспасатели прокладывают спасательную выработку малого диаметра через целик угля. На месте работают более 90 человек и 15 единиц спецтехники. Со стороны обгонного конвейера штрека пробурили три скважины, через которые заблокированным шахтерам передали воду, продукты питания, теплые одеяла и дополнительные источники света.

На месте аварии находятся родственники заблокированных шахтеров, с ними работают психологи Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

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