На шахте «Есаульская» обрушилась порода: три человека заблокированы
На момент обрушения в шахте находились 99 человек.
На момент обрушения в шахте находились 99 человек.
В Новокузнецком районе на шахте «Есаульская» произошло обрушение породы.
По информации регионального ГУ МЧС РФ, порода обрушилась в тупиковом вентиляционном штреке глубиной 100 м. Длина завала составляет 10 м. Обрушение произошло 20 декабря около 19:00 часов. Сообщается, что аэрогазовая обстановка на шахте в норме. На момент обрушения в шахте находились 100 рабочих, 97 из них самостоятельно поднялись на поверхность. На аварийном участке остались три человека. Связь с ними установлена, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Горноспасатели прокладывают спасательную выработку малого диаметра через целик угля. На месте работают более 90 человек и 15 единиц спецтехники. Со стороны обгонного конвейера штрека пробурили три скважины, через которые заблокированным шахтерам передали воду, продукты питания, теплые одеяла и дополнительные источники света.
На месте аварии находятся родственники заблокированных шахтеров, с ними работают психологи Главного управления МЧС России по Кемеровской области.