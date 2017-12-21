На шахте «Есаульская» обрушилась порода: три человека заблокированы

По информации регионального ГУ МЧС РФ, порода обрушилась в тупиковом вентиляционном штреке глубиной 100 м. Длина завала составляет 10 м. Обрушение произошло 20 декабря около 19:00 часов. Сообщается, что аэрогазовая обстановка на шахте в норме. На момент обрушения в шахте находились 100 рабочих, 97 из них самостоятельно поднялись на поверхность. На аварийном участке остались три человека. Связь с ними установлена, их жизни и здоровью ничего не угрожает.