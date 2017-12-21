Сигареты из КНДР не попали во Владивосток

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни, запрещено ввозить более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака для личного пользования на одно лицо, достигшего 18-летнего возраста. Запрет на ввоз табака и табачной продукции на территорию ЕАЭС является безусловным и не зависит от способа перемещения.