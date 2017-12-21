Сигареты из КНДР не попали во Владивосток
В ходе таможенного оформления пассажиров и багажа, прибывших рейсом из Пхеньяна, таможенники аэропорта Владивосток обнаружили и задержали 4800 сигарет.
В ходе таможенного оформления пассажиров и багажа, прибывших рейсом из Пхеньяна, таможенники аэропорта Владивосток обнаружили и задержали 4800 сигарет.
В багаже гражданина КНДР находилось 24 блока сигарет: блок голубого цвета (количество сигарет 200 шт.); семь блоков красного цвета; 16 — желтого цвета. Страна происхождения блоков сигарет неизвестна.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни, запрещено ввозить более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака для личного пользования на одно лицо, достигшего 18-летнего возраста. Запрет на ввоз табака и табачной продукции на территорию ЕАЭС является безусловным и не зависит от способа перемещения.
Таким образом, сигареты, приобретенные гражданином КНДР в г. Пхеньян и ввезенные для личного пользования, относятся к товарам, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза.
За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 1000 до 2500 тысяч рублей с конфискацией товара.