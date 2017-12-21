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09:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Зеленые шарики»: из помета китайских панд будут делать салфетки

Большие панды привлекают в Китай бесчисленных туристов и служат инструментом «мягкой дипломатии». Теперь это животное будут использовать еще и как источник ценного сырья для производства бумаги для салфеток.

Источник: Русская служба Би-би-си

Большие панды привлекают в Китай бесчисленных туристов и служат инструментом «мягкой дипломатии». Теперь это животное будут использовать еще и как источник ценного сырья для производства бумаги для салфеток.

Национальный заповедник Чэнду в провинции Сычуань в понедельник подписал контракт с одной из целлюлозно-бумажных компаний на поставку помета панд, который в Китае принято называть «зелеными шариками».

Фирма будет перерабатывать богатые клетчаткой экскременты в салфетки, сообщает китайская газета «Чэнду Шанбао». Новость также широко разошлась по китайским государственным СМИ.

Взрослая панда в среднем производит до 10 килограммов фекалий в день. Кроме кала, панды каждый день производят еще 50 килограммов пищевых отходов — в основном это недоеденные бамбуковые стебли, которые они выплевывают.

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В соответствии с подписанным соглашением целлюлозно-бумажная компания Sichuan Qianwei Fengsheng Paper Company будет еженедельно забирать из заповедника все отходы. Ранее в заповеднике их либо просто выбрасывали, либо использовали как удобрения.

На перерабатывающем комбинате помет панд будет проходить 60-ступенчатую процедуру переработки, в которую входят кипячение, пастеризация и извлечение из него целлюлозы.

Президент компании Sichuan Qianwei Fengsheng Paper Company Ян Чаолинь в интервью китайской газете отмечает, что, переваривая бамбуковые стебли, панды извлекают из них фруктозу и оставляют клетчатку, фактически выполняя начальные стадии процесса производства бумаги.

«Таким образом, и мы, и панды будем получать то, что нам нужно, — это взаимовыгодная ситуация,» — говорит бизнесмен.

По его словам, целлюлозу будут использовать для изготовления салфеток, бумажных полотенец и туалетной бумаги. Упаковка таких салфеток будет продаваться за 43 юаня, это около пяти долларов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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