В Челябинске выявляют незаконных торговцев новогодними елками

Источник: РИА "Новости"

Всего в городе были определены около двух сотен мест официальной торговли хвойными деревьями, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По наблюдениям проверяющих, незаконные продавцы торгуют елками как правило у проезжей части дорог, создавая этим аварийную ситуацию. Они не только мешают движению машин, но и затрудняют автомобилистам видимость. За это нарушителей правил торговли новогодним атрибутом будут штрафовать.