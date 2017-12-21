В Челябинске выявляют незаконных торговцев новогодними елками
В рейды по выявлению незаконных елочных базаров с начала недели выходят специалисты мэрии совместно с полицейскими и общественниками.
В рейды по выявлению незаконных елочных базаров с начала недели выходят специалисты мэрии совместно с полицейскими и общественниками.
Всего в городе были определены около двух сотен мест официальной торговли хвойными деревьями, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По наблюдениям проверяющих, незаконные продавцы торгуют елками как правило у проезжей части дорог, создавая этим аварийную ситуацию. Они не только мешают движению машин, но и затрудняют автомобилистам видимость. За это нарушителей правил торговли новогодним атрибутом будут штрафовать.
«В случае выявления мест незаконной торговли, выписывается административный протокол, копия передается нарушителю. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей», — поясняет главный специалист отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления благоустройства Герасим Костылев.