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07:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске выявляют незаконных торговцев новогодними елками

В рейды по выявлению незаконных елочных базаров с начала недели выходят специалисты мэрии совместно с полицейскими и общественниками.

Источник: РИА "Новости"

Всего в городе были определены около двух сотен мест официальной торговли хвойными деревьями, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По наблюдениям проверяющих, незаконные продавцы торгуют елками как правило у проезжей части дорог, создавая этим аварийную ситуацию. Они не только мешают движению машин, но и затрудняют автомобилистам видимость. За это нарушителей правил торговли новогодним атрибутом будут штрафовать.

«В случае выявления мест незаконной торговли, выписывается административный протокол, копия передается нарушителю. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей», — поясняет главный специалист отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления благоустройства Герасим Костылев.

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