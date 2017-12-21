30 декабря возобновится движение транспорта по улице Караульная

Теперь автобус будет двигаться из микрорайона Северный до Железнодорожного вокзала по улицам 9 Мая, Караульная, Линейная, Мартынова, Чернышевского, снова выезжать на Караульную, затем на Маерчака и Профсоюзов. Жители Академгородка смогут доехать до Северного без пересадок на маршруте № 63. Кроме того, для удобства горожан, проживающих в микрорайоне Звёздный, изменится схема движения 81-го автобуса.



«Просим пассажиров быть внимательными при поездках. Информация будет размещена на официальном сайте администрации и на сайте МКУ Красноярскгортранс. Всю оперативную информацию также можно будет получить по телефону центральной диспетчерской службы 256−84−00», — пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.





