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09:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

30 декабря возобновится движение транспорта по улице Караульная

30 декабря после капитального ремонта открывается движение транспорта по улице Караульная. В связи с чем меняется схема движения маршрута № 76.

Источник: Вести - Красноярск

Теперь автобус будет двигаться из микрорайона Северный до Железнодорожного вокзала по улицам 9 Мая, Караульная, Линейная, Мартынова, Чернышевского, снова выезжать на Караульную, затем на Маерчака и Профсоюзов. Жители Академгородка смогут доехать до Северного без пересадок на маршруте № 63. Кроме того, для удобства горожан, проживающих в микрорайоне Звёздный, изменится схема движения 81-го автобуса.

«Просим пассажиров быть внимательными при поездках. Информация будет размещена на официальном сайте администрации и на сайте МКУ Красноярскгортранс. Всю оперативную информацию также можно будет получить по телефону центральной диспетчерской службы 256−84−00», — пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.


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