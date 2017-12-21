Всероссийскую премию имени Валентина Распутина учредили в Иркутской области
Первая церемония вручения пройдет 15 марта 2018 года.
Первая церемония вручения пройдет 15 марта 2018 года.
Талантливым писателям нашей страны теперь будут вручать Национальную премию имени Валентина Распутина. Награду учредили в Иркутской области, где родился и вырос великий прозаик, автор произведений «Уроки французского», «Прощания с Матерой», «Живи и помни», «Последний срок» и других.
— Премия будет вручаться раз в два года в день рождения Валентина Распутина — 15 марта, — рассказывают в
В Иркутской области проводят много мероприятий, чтобы почтить память великого земляка. В этом году состоялась премьера спектакля по произведению «Прощание с матерой» в драмтеатре, в научной библиотеке ИГУ проходили «Распутинские встречи». Кроме того, в Иркутске открылся музей Валентина Распутина.