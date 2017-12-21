Всероссийскую премию имени Валентина Распутина учредили в Иркутской области

Талантливым писателям нашей страны теперь будут вручать Национальную премию имени Валентина Распутина. Награду учредили в Иркутской области, где родился и вырос великий прозаик, автор произведений «Уроки французского», «Прощания с Матерой», «Живи и помни», «Последний срок» и других.

— Премия будет вручаться раз в два года в день рождения Валентина Распутина — 15 марта, — рассказывают в пресс-службе регионального правительства. — Первая церемония состоится в следующем году в Иркутске. В жюри войдут известные писатели и деятели культуры. Учредить премию имени Валентина Распутина предложил глава Иркутской области Сергей Левченко.