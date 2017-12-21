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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Всероссийскую премию имени Валентина Распутина учредили в Иркутской области

Первая церемония вручения пройдет 15 марта 2018 года.

Талантливым писателям нашей страны теперь будут вручать Национальную премию имени Валентина Распутина. Награду учредили в Иркутской области, где родился и вырос великий прозаик, автор произведений «Уроки французского», «Прощания с Матерой», «Живи и помни», «Последний срок» и других.

— Премия будет вручаться раз в два года в день рождения Валентина Распутина — 15 марта, — рассказывают в пресс-службе регионального правительства. — Первая церемония состоится в следующем году в Иркутске. В жюри войдут известные писатели и деятели культуры. Учредить премию имени Валентина Распутина предложил глава Иркутской области Сергей Левченко.

В Иркутской области проводят много мероприятий, чтобы почтить память великого земляка. В этом году состоялась премьера спектакля по произведению «Прощание с матерой» в драмтеатре, в научной библиотеке ИГУ проходили «Распутинские встречи». Кроме того, в Иркутске открылся музей Валентина Распутина.

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