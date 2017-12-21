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08:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уральцев по трассам возят нелегальные перевозчики

Без документов.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские предприниматели жалуются на нелегальных перевозчиков. С соответствующей жалобой они обратились к депутату Госдумы Максиму Иванову, а тот, в свою очередь, направил запрос прокурору Свердловской области Сергей Охлопкову с просьбой принять меры.

В документе уточняется, что нелегальные перевозчики активно работают на пригородных маршрутах № 101 «Асбест — п. Малышева» и № 103 «Асбест — Рефтинский ГРЭС» и осуществляют в день до 50−60 рейсов, передает «Уралинформбюро».

«При этом разрешительная документация для осуществления перевозок у данных лиц отсутствует, надлежащий контроль за состоянием здоровья водителей и техническим состоянием транспортных средств не осуществляется. Таким образом, деятельность подобных перевозчиков подвергает опасности жизнь и здоровье пассажиров, которые пользуются их услугами, а также повышает вероятность аварийности на дороге», — говорится в запросе.

Депутат отмечает, что эффективных мер для пресечения незаконной деятельности контролирующие и надзорные органы Асбеста не принимают.

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