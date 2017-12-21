В Омске откроют усадьбу Деда Мороза
Для детей там проведут несколько десятков представлений.
Для детей там проведут несколько десятков представлений.
В Омске откроют усадьбу Деда Мороза. Об этом сообщает
В Омске продолжается подготовка к новогодним праздникам. Так, 22 декабря, в нашем городе откроется усадьба Деда Мороза. Она располагается в Доме кино (Ленинградская площадь, 1).
Для юных омичей там будут показывать представления. С 23 по 29 декабря покажут по два представления в день. Начало
Отметим, что всего в усадьбе главного новогоднего волшебника состоится 37 представлений. Там детей ждут развлекательные игры, они также смогут посетить мастерскую Деда Мороза, которую организуют педагоги детских школ искусств. Кроме того, юные омичи смогут пообщаться с Дедом Морозом, почитать ему стихи, рассказать о себе и сфотографироваться.
«Всех гостей ждут невероятные приключения, волшебные превращения, весёлые игры и конкурсы, а также встреча с любимыми сказочными героями — Лунтиком, Машей и Медведем, Карлсоном. Гости усадьбы побывают на пиратском острове, посетят владения Карабаса Барабаса, спасут Деда Мороза от проделок Снежной королевы», —сообщила начальник отдела дополнительного образования, искусств и
Напомним, что торжественное открытие главной городской ёлки 24 декабря в 17.00 в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Для омичей, которые придут на церемонию открытия, подготовили уникальное световое шоу.