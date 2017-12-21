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08:21 (мск), источник: VN.ru

Умные табло для остановок транспорта сделает секретный НИИ

Съемочная группа телеканала ОТС побывала на одном из самых секретных предприятий Новосибирска — НИИ электронных приборов. Оборонно-промышленный комплекс в Сибирском федеральном округе показал экономический рост — без малого пять процентов. При этом доля гражданской продукции увеличилась за год на четверть. Журналистам рассказали, как будут переводить институт на «гражданские рельсы».

Микросхемы, без которых даже самая мощная баллистическая ракета станет неуправляемой ядерной дубиной — так о свой продукции говорят в новосибирском НИИ электронных приборов. Вот только показать эти устройства журналистам отказались — военная тайна. Меж тем сегодня стратегическое предприятие готовят к работе и во благо мирной жизни.

«Умный вокзал начинается с примитивных вещей. Над каждой кассой есть табло: сколько человек в очереди, сколько билетов и откуда быстрее отправится электричка. Вот такие информационные табло — от самых больших до самых маленьких — сейчас должны изготавливаться по новым технологиям. Они будут связаны в систему, а не просто развешаны по помещению», — говорит заместитель директора НИИЭП Валерий Эдвабник.

Параллельно с заказом от железнодорожников уникальные технические возможности предприятия собираются использовать в проекте «Умный город». Сегодня в Новосибирске больше тысячи остановок. Уже в обозримом будущем каждая из них должна стать информативным комплексом, связывающим все транспортные узлы. В НИИ электроприборов будут готовить гальванические элементы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас очень много покрытий. Гальваника маленькая, 33 покрытия: меднение, серебрение, никелирование, надирование в хромовой и серной кислотах», — рассказала мастер гальванического участка Валентина Симоненко.

Параллельно на предприятии готовят к запуску новый гальванический цех. Долгое время большой проблемой была очистка технологических жидкостей — щелочей и кислот. Сегодня проблема решена.

«Переливом с добавлением реактивов происходит нейтрализация разных стоков. Ванны с серебром, цинком и не только. В конечном итоге на выходе получается вода фактически чистая и может повторно использоваться в технологии. Сухой остаток утилизируется через пресс», — рассказал главный инженер Игорь Хлыстов.

Выпуск продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях — стратегическая задача для государства. В конечном счете, каждое второе изделие на заводах ВПК должно стать товаром народного потребления.

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