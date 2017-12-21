Умные табло для остановок транспорта сделает секретный НИИ

Микросхемы, без которых даже самая мощная баллистическая ракета станет неуправляемой ядерной дубиной — так о свой продукции говорят в новосибирском НИИ электронных приборов. Вот только показать эти устройства журналистам отказались — военная тайна. Меж тем сегодня стратегическое предприятие готовят к работе и во благо мирной жизни.

«Умный вокзал начинается с примитивных вещей. Над каждой кассой есть табло: сколько человек в очереди, сколько билетов и откуда быстрее отправится электричка. Вот такие информационные табло — от самых больших до самых маленьких — сейчас должны изготавливаться по новым технологиям. Они будут связаны в систему, а не просто развешаны по помещению», — говорит заместитель директора НИИЭП Валерий Эдвабник.

Параллельно с заказом от железнодорожников уникальные технические возможности предприятия собираются использовать в проекте «Умный город». Сегодня в Новосибирске больше тысячи остановок. Уже в обозримом будущем каждая из них должна стать информативным комплексом, связывающим все транспортные узлы. В НИИ электроприборов будут готовить гальванические элементы.

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«У нас очень много покрытий. Гальваника маленькая, 33 покрытия: меднение, серебрение, никелирование, надирование в хромовой и серной кислотах», — рассказала мастер гальванического участка Валентина Симоненко.

Параллельно на предприятии готовят к запуску новый гальванический цех. Долгое время большой проблемой была очистка технологических жидкостей — щелочей и кислот. Сегодня проблема решена.

«Переливом с добавлением реактивов происходит нейтрализация разных стоков. Ванны с серебром, цинком и не только. В конечном итоге на выходе получается вода фактически чистая и может повторно использоваться в технологии. Сухой остаток утилизируется через пресс», — рассказал главный инженер Игорь Хлыстов.