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08:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Сегодня самый короткий день в году

Сегодня, 21 декабря, самый короткий день в году. Зимнее солнцестояние по Московскому времени произойдет в 19 часов 27 минут по московскому времени.

Сегодня — самый короткий день в году. В Челябинской области он продлится 7 часов 8 минут. Предстоящая ночь будет самой длинной в году — 16 часов 52 минуты. Солнце взошло в Челябинске в 9 часов 18 минут, зайдет — в 16 часов 26 минут. После зимнего Солнцестояния длительность светового дня будет постепенно увеличиваться.

В разных культурах в древности отмечали День зимнего солнцестояния: устраивались праздники, фестивали, встречи, ритуалы и другие торжества. Древние славяне в день зимнего солнцестояния праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли пироги, готовили разнообразные блюда. Это символизировало достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Также на зимний солнцеворот приходится День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога). Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Наши предки подмечали: какая погода в день зимнего Солнцестояния, такой будет и погода 31 декабря. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. И если будет ветер, то будет много яблок и груш. Дождь в этот день обещает теплую, но дождливую весну.

В народе считается, что если в этот день заняться новыми делами, то обязательно все получится.

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