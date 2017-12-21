Сегодня — самый короткий день в году. В Челябинской области он продлится 7 часов 8 минут. Предстоящая ночь будет самой длинной в году — 16 часов 52 минуты. Солнце взошло в Челябинске в 9 часов 18 минут, зайдет — в 16 часов 26 минут. После зимнего Солнцестояния длительность светового дня будет постепенно увеличиваться.

В разных культурах в древности отмечали День зимнего солнцестояния: устраивались праздники, фестивали, встречи, ритуалы и другие торжества. Древние славяне в день зимнего солнцестояния праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли пироги, готовили разнообразные блюда. Это символизировало достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Также на зимний солнцеворот приходится День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога). Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Наши предки подмечали: какая погода в день зимнего Солнцестояния, такой будет и погода 31 декабря. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. И если будет ветер, то будет много яблок и груш. Дождь в этот день обещает теплую, но дождливую весну.