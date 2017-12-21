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08:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Лучшие танцоры планеты съедутся в Челябинск

На Южном Урале стартовала продажа билетов на чемпионат мира по танцевальному спорту.

Международный турнир среди профессионалов латинской программы состоится в арене «Трактор» в начале апреля следующего года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Цена проходок на соревнования варьируется от 100 до 800 рублей. У поклонников спортивных бальных танцев есть также возможность приобрести абонементы (максимальная скидка составит 15%). Свое участие в турнире уже подтвердили представили девять стран — это лидеры мирового танцевального спорта.

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