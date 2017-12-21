Лучшие танцоры планеты съедутся в Челябинск
На Южном Урале стартовала продажа билетов на чемпионат мира по танцевальному спорту.
На Южном Урале стартовала продажа билетов на чемпионат мира по танцевальному спорту.
Международный турнир среди профессионалов латинской программы состоится в арене «Трактор» в начале апреля следующего года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Цена проходок на соревнования варьируется от 100 до 800 рублей. У поклонников спортивных бальных танцев есть также возможность приобрести абонементы (максимальная скидка составит 15%). Свое участие в турнире уже подтвердили представили девять стран — это лидеры мирового танцевального спорта.