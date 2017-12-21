Лучшие танцоры планеты съедутся в Челябинск

Цена проходок на соревнования варьируется от 100 до 800 рублей. У поклонников спортивных бальных танцев есть также возможность приобрести абонементы (максимальная скидка составит 15%). Свое участие в турнире уже подтвердили представили девять стран — это лидеры мирового танцевального спорта.