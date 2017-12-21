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08:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии открылась третья ледовая переправа

Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Вчера, 20 декабря, в Башкирии открылась третья по счету ледовая переправа через реку Белая. Автомобилисты смогут пересечь реку в районе деревни Староянзигитово в Краснокамском районе республики, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Грузоподъемность однополосной ледовой переправы составляет 3 тонны, ширина 100 метров, длина — 800 метров. В ближайшее время на территории Башкирии должна заработать еще одна переправа в селе Николо-Березовка, а Краснокамском районе республики. Она позволит водителям пересечь реку Кама.

Границы переправы обозначаются через каждые 25−30 метровограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки, поясняют в МЧС по Башкирии.

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