В Башкирии открылась третья ледовая переправа

Вчера, 20 декабря, в Башкирии открылась третья по счету ледовая переправа через реку Белая. Автомобилисты смогут пересечь реку в районе деревни Староянзигитово в Краснокамском районе республики, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Грузоподъемность однополосной ледовой переправы составляет 3 тонны, ширина 100 метров, длина — 800 метров. В ближайшее время на территории Башкирии должна заработать еще одна переправа в селе Николо-Березовка, а Краснокамском районе республики. Она позволит водителям пересечь реку Кама.