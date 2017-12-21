В Башкирии открылась третья ледовая переправа
Об этом сообщает республиканское управление МЧС.
Об этом сообщает республиканское управление МЧС.
Вчера, 20 декабря, в Башкирии открылась третья по счету ледовая переправа через реку Белая. Автомобилисты смогут пересечь реку в районе деревни Староянзигитово в Краснокамском районе республики, сообщает
Грузоподъемность однополосной ледовой переправы составляет 3 тонны, ширина 100 метров, длина — 800 метров. В ближайшее время на территории Башкирии должна заработать еще одна переправа в селе
Границы переправы обозначаются через каждые 25−30 метровограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки, поясняют в МЧС по Башкирии.